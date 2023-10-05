تقرير: النصر يستهدف التعاقد مع ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر
كشفت تقارير صحفية عن سعي نادي النصر السعودي، إلى التعاقد مع مدافع أتلتيكو مدريد ماريو هيرموسو في سوق الانتقالات الصيفي المقبل، بصفقة انتقال حر.
وأنفق النصر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري السعودي، حوالي 165 مليون يورو لإضافة 6 لاعبين جدد إلى صفوفه في وقت سابق من هذا الصيف، بالتعاقد مع: ساديو ماني، وإيمريك لابورت، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو، وأليكس تيليس، وسيكو فوفانا.
ووفقًا لموقع "تودوفيشاجيس" الإخباري الإسباني، فإن النصر يهدف إلى التعاقد مع هيرموسو في نهاية عقده الحالي في الصيف المقبل.
ويأمل نادي النصر بتحقيق أقصى استفادة من وضع المدافع في أتلتيكو، الذي لم يرتبط بعد بعقد جديد مع الفريق الإسباني، والتعاقد معه دون دفع أي أموال.
واختتم الموقع تقريره بأن إدارة نادي النصر بدأت بالفعل مفاوضات مع المدافع ماريو هيرموسو لحسم عملية انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة السعودي.
ويحتل فريق رونالدو المركز الرابع في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين 2023-24 برصيد 18 نقطة من 8 مباريات.
هيرموسو، الذي انضم إلى أتلتيكو مدريد من إسبانيول مقابل حوالي 25 مليون يورو، في العام 2019، برز اسمه في الفريق الأول للمدرب دييغو سيميوني مؤخرًا، حيث سجل 8 أهداف في 138 مباراة حتى الآن.
وكان للمدافع هيرموسو فضل كبير في تتويج أتلتيكو مدريد بلقب الدوري الإسباني 2020-21.