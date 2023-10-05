تقرير: النصر يستهدف التعاقد مع ماريو هيرموسو مدافع أتلتيكو مدريد في صفقة انتقال حر

وأنفق النصر، الذي أنهى الموسم الماضي في المركز الثاني في الدوري السعودي، حوالي 165 مليون يورو لإضافة 6 لاعبين جدد إلى صفوفه في وقت سابق من هذا الصيف، بالتعاقد مع: ساديو ماني، وإيمريك لابورت، ومارسيلو بروزوفيتش، وأوتافيو، وأليكس تيليس، وسيكو فوفانا.

ووفقًا لموقع "تودوفيشاجيس" الإخباري الإسباني، فإن النصر يهدف إلى التعاقد مع هيرموسو في نهاية عقده الحالي في الصيف المقبل.

ويأمل نادي النصر بتحقيق أقصى استفادة من وضع المدافع في أتلتيكو، الذي لم يرتبط بعد بعقد جديد مع الفريق الإسباني، والتعاقد معه دون دفع أي أموال.

واختتم الموقع تقريره بأن إدارة نادي النصر بدأت بالفعل مفاوضات مع المدافع ماريو هيرموسو لحسم عملية انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة السعودي.