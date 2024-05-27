NBA.. مافريكس يتجاوز تيمبرولفز ويقترب من نهائي دوري السلة الأمريكي

وبعد تأخره بفارق 12 نقطة في الشوط الأول، تعادل تيمبرولفز 77-77 برمية من أنتوني إدواردز قبل 4:51 دقيقة على نهاية الربع الرابع، وذلك في التعادل الأول بين عشر مرات في 13 دقيقة تالية.

ومنح واشنطن التقدم لفريقه للمرة الأخيرة برمية ثلاثية قبل 3:38 دقيقة بعد رمية حرة من تيمبرولفز عبر ناز ريد بعد 17 ثانية ولم يسجل مرة أخرى قبل 15.1 ثانية من النهاية.

وجعل لوكا دونتشيتش، أفضل مسجل مشارك في المباراة برصيد 33 نقطة، النتيجة 109-105 لصالح مافريكس قبل 2:16 دقيقة على النهاية وزاد كايري إيرفينغ الفارق إلى ست نقاط قبل أن يحسم دالاس فوزه الثالث على التوالي في نهائي القسم الغربي.