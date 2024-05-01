اشتباك بالأيدي بين سعود كريري ومساعد مدرب الاتحاد السعودي (فيديو)

شهدت المباراة التي جمعت فريقي الهلال والاتحاد، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اشتباكًا قويًّا بين سعود كريري، المدير العام لإدارة كرة القدم بالهلال، ومساعد غاياردو، مدرب "العميد".

وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

وعقب انتهاء الشوط الأول توجَّه كريري للحديث مع الحكم الفرنسي الذي أدار اللقاء، وهو ما فعله إداري الاتحاد أيضًا، ولكن يبدو أن تعارض وجهات النظر أدى إلى خلاف قوي.