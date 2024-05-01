اشتباك بالأيدي بين سعود كريري ومساعد مدرب الاتحاد السعودي (فيديو)
شهدت المباراة التي جمعت فريقي الهلال والاتحاد، مساء الثلاثاء، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، اشتباكًا قويًّا بين سعود كريري، المدير العام لإدارة كرة القدم بالهلال، ومساعد غاياردو، مدرب "العميد".
وتأهل الهلال إلى نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد الفوز على حساب الاتحاد بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.
وعقب انتهاء الشوط الأول توجَّه كريري للحديث مع الحكم الفرنسي الذي أدار اللقاء، وهو ما فعله إداري الاتحاد أيضًا، ولكن يبدو أن تعارض وجهات النظر أدى إلى خلاف قوي.
وحاول كريري الحديث مع الحكم ولكن مساعد مدرب الاتحاد قرر دفعه بعيدًا بشكل غير لائق، وهو ما فجَّر غضب كريري، الذي حاول الاشتباك معه.
ونجح أعضاء الفريقين في احتواء الموقف ومنعهما من الصدام، قبل أن يتوجه الطرفان إلى غرفة خلع الملابس.
ومع انطلاق أحداث الشوط الثاني قام حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء للثنائي، بسبب ما بدر منهما.
وحقق الهلال الفوز على حساب الاتحاد للمرة السابعة هذا الموسم، بعد مواجهات الدوري والسوبر، ودوري أبطال آسيا.
وينتظر الهلال الفائز من نصف النهائي الآخر، المقرر الساعة التاسعة مساء الأربعاء بين النصر والخليج.