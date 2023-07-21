النصر يسقط أمام بنفيكا برباعية (فيديو)

وكانت مباراة النصر ضد بنفيكا آخر وديات "العالمي" في معسكر البرتغال، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى اليابان.

ويخوض النصر مباراتين وديتين في اليابان أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 25 يوليو الجاري، وإنتر ميلان الإيطالي 27 من الشهر ذاته.