النصر يسقط أمام بنفيكا برباعية (فيديو)
سقط فريق النصر السعودي في براثن الهزيمة وتلقى خسارة موجعة أمام بنفيكا البرتغالي 4/1، في آخر مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري بالبرتغال.
افتتح أنخيل دي ماريا التهديف وأحرز الهدف الأول لبنفيكا من خطأ دفاعي لفريق النصر في التغطية بالدقيقة 23.
وأضاف زميله راموس الهدف الثاني للفريق البرتغالي عند الدقيقة 31، ثم أحرز الهدف الشخصي الثاني والثالث لفريقه بالدقيقة 37.
وقلص خالد الغنام النتيجة عند الدقيقة 41 وأحرز هدف النصر الوحيد، لينتهي الشوط الأول بتقدم بنفيكا بثلاثية مقابل هدف للنصر.
وفي الشوط الثاني أحرز أندرياس سجادروب الهدف الرابع، ليفوز الفريق البرتغالي بالمباراة.
وكانت مباراة النصر ضد بنفيكا آخر وديات "العالمي" في معسكر البرتغال، ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى اليابان.
ويخوض النصر مباراتين وديتين في اليابان أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 25 يوليو الجاري، وإنتر ميلان الإيطالي 27 من الشهر ذاته.