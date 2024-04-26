"تعليمات خاصة" لحكام الدوري السعودي في جولات الحسم

وأفادت "الرياضية" أن الحكام سيتلقون التعليمات خلال ورشة عمل ستنطلق الأحد المقبل لمدة ثلاثة أيام في جدة، حيث ستناقش دائرة التحكيم ولجنة الحكام حالات الجولات الماضية من الدوري السعودي.

ومن المتوقع بعدها أن تعلن اللجنة عن الأخطاء التي وقع فيها حكام المباريات خلال الجولات الماضية دوريًّا.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 77 نقطة من 27 مباراة ويحتل النصر المركز الثاني وحصد 68 نقطة من 28 مباراة.

وفي صراع جدول قاع الترتيب يتنافس الحزم والأخدود وأبها على تفادي الهبوط ويحتل الحزم المركز الأخير برصيد 19 نقطة من 29 مباراة.

في حين يملك الأخدود 24 نقطة من 28 مباراة مقابل 25 نقطة من 28 مباراة لأبها.