النصر السعودي يبلغ وكيل لاعبه برغبتهم في رحيله
أخطرت إدارة نادي النصر السعودي أحد نجوم الفريق بالرحيل في الموسم المقبل.
وتسعى إدارة النصر لإعادة ترتيب الأوراق في الموسم المقبل؛ من أجل المنافسة بقوة على الألقاب المحلية والقارية.
وخسر النصر، أمس الجمعة، نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين أمام الهلال بركلات الترجيح، كما حل الفريق وصيفًا للدوري السعودي أيضًا.
وقالت مصادر مطلعة داخل إدارة النصر، إن تاليسكا سيرحل عن الفريق بنهاية الموسم الحالي.
وأشارت المصادر إلى أن إدارة النصر أبلغت مدير أعمال اللاعب بالرغبة في رحيل تاليسكا، الذي يرتبط بعقد رسمي حتى صيف 2026.
وأكدت تقارير صحفية تركية أن تاليسكا سينضم على الأرجح للدوري التركي في الموسم المقبل، خاصة في ظل أنباء قوية عن رغبة النصر في بيعه.
وتتصدر قائمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب البرازيلي نادي غلطة سراي التركي، بجانب اهتمام بعض الأندية البرازيلية، وعلى رأسها فلامنغو، وبالميراس، وإنترناسيونال، وكورينثيانز.
وجددت إدارة النصر في شهر أبريل الماضي، التعاقد مع تاليسكا صاحب الـ30 عامًا حتى صيف 2026.
وانضم تاليسكا إلى النصر في صيف 2021، قادما من غوانزو إيفرغراند الصيني.