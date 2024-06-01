النصر السعودي يبلغ وكيل لاعبه برغبتهم في رحيله

وأكدت تقارير صحفية تركية أن تاليسكا سينضم على الأرجح للدوري التركي في الموسم المقبل، خاصة في ظل أنباء قوية عن رغبة النصر في بيعه.

وتتصدر قائمة الأندية الراغبة في ضم اللاعب البرازيلي نادي غلطة سراي التركي، بجانب اهتمام بعض الأندية البرازيلية، وعلى رأسها فلامنغو، وبالميراس، وإنترناسيونال، وكورينثيانز.