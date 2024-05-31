الموعد والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة الهلال والنصر

يلتقي النصر والهلال مساء الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023 ـ 2024، وذلك على ملعب الجوهرة المشعّة بمدينة جدة بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون المباراة الختامية للموسم الكروي المثير في السعودية بمثابة الموقعة القوية التي تضع الهلال بطل الدوي وبطل كأس السوبر وجها لوجه مع النصر، وصيفه، وصاحب لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي أحرزها في بداية موسم 2023 ـ 2024 على حساب الهلال نفسه.

وستكون العديد من القنوات في الموعد لنقل المباراة المرتقبة، ومن بينها قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات SSC السعودية، وقناة الدوري والكأس وقناة الشارقة الرياضية وغيرها.