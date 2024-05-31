الموعد والقنوات الناقلة ومعلقو مباراة الهلال والنصر
يلتقي النصر والهلال مساء الجمعة في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لموسم 2023 ـ 2024، وذلك على ملعب الجوهرة المشعّة بمدينة جدة بداية من الساعة التاسعة ليلا بتوقيت مكة المكرمة.
وستكون المباراة الختامية للموسم الكروي المثير في السعودية بمثابة الموقعة القوية التي تضع الهلال بطل الدوي وبطل كأس السوبر وجها لوجه مع النصر، وصيفه، وصاحب لقب كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال التي أحرزها في بداية موسم 2023 ـ 2024 على حساب الهلال نفسه.
وستكون العديد من القنوات في الموعد لنقل المباراة المرتقبة، ومن بينها قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات SSC السعودية، وقناة الدوري والكأس وقناة الشارقة الرياضية وغيرها.
وفي ما يلي القنوات التي ستنقل مباراة النصر والهلال والمعلقون:
قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 1 HD (بلال علام)
قناة أبو ظبي الرياضية AD Sports 2 HD (محمد الشامسي)
قناة SSC EXTRA 1 HD (علي سعيد الكعبي ـ سعيد الحربين)
قناة SSC 1 HD (فارس عوض ـ مدحت شلبي)
قناة Alkass One HD (خليل البلوشي)
قناة الشارقة الرياضية Sharjah Sport HD (عبد الحميد الجسمي)
ويشار إلى أن الهلال والنصر، يلتقيان للمرة الخامسة خلال موسم 2023 ـ 2024 بعد 4 مواجهات سابقة كانت الغلبة فيها في البداية لرفاق كريستيانو رونالدو في نهائي كأس الملك سلمان للأندية العربية، قبل أن يحقق الهلال انتصارين في الدوري وكأس السوبر، قبل التعادل في المواجهة الأخيرة في الجولة 32 من دوري المحترفين (1 ـ 1).