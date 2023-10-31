ميسي يُكذّب الإعلامي جيرارد روميو (صورة)
حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على تكذيب الصحفي الشهير جيرارد روميرو، والذي يعد أحد المقرَّبين من إدارة نادي برشلونة، بعد ما نشره عما دار بين نجم الفريق الكتالوني السابق ورئيس النادي خوان لابورتا.
وحصد ميسي، مساء الإثنين، جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، للمرة الثامنة في تاريخه.
وتواجد لابورتا في الحفل نفسه، خاصة أن فريق برشلونة للسيدات اقتنص جائزة أفضل نادٍ من تلك الفئة في العالم لهذا العام، كما فازت اللاعبة أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية.
وزعم روميرو، أن لابورتا وميسي اجتمعا في نهاية الحفل، وقام الرئيس بشكر ميسي على كلماته، وبحثا عن الطريقة الأفضل لتكريم اللاعب.
ولكن ميسي نفى هذا الأمر، حيث أعاد نشر ذلك الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، وكتب: "أنت تكذب مرة أخرى".
وقام روميرو بتقديم اعتذار عما كتبه، قائلاً: "أعتذر للجميع ألف مرة، لقد تم خداعي مرة أخرى بشيء متعلق بميسي، أنا آسف".
وأضاف: "أتقبل كل ما تقوله لي، اليوم، وأعدك بأننا سنعمل على ضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى، تقبّل اعتذاري".
وفاز ليونيل ميسي قائد منتخب الأرجنتين بـ"الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم للمرة الثامنة ليمدد رقمه القياسي بعد تفوقه على النرويجي إرلينغ هالاند أفضل لاعب في أوروبا والفائز بالثلاثية مع مانشستر سيتي.
ولعب ميسي نجم إنتر ميامي، والذي فاز بهذه الجائزة لآخر مرة في 2021، دورًا محوريًا في قيادة الأرجنتين لنيل أول ألقابها في كأس العالم منذ 36 عامًا في قطر العام الماضي.
ويتفوق اللاعب، البالغ من العمر 36 عامًا، الآن، بثلاث كرات ذهبية على منافسه كريستيانو رونالدو الذي فاز بآخر ألقابه الخمسة في 2017.
وبذلك يكون "ميسي" قد احتل مركزًا بين الثلاثة الأوائل 14 مرة إجمالاً وهو رقم قياسي. واحتل المركز الثاني في 5 مناسبات.