ميسي يُكذّب الإعلامي جيرارد روميو (صورة)

حرص النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، على تكذيب الصحفي الشهير جيرارد روميرو، والذي يعد أحد المقرَّبين من إدارة نادي برشلونة، بعد ما نشره عما دار بين نجم الفريق الكتالوني السابق ورئيس النادي خوان لابورتا.

وحصد ميسي، مساء الإثنين، جائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم لعام 2023، للمرة الثامنة في تاريخه.

وتواجد لابورتا في الحفل نفسه، خاصة أن فريق برشلونة للسيدات اقتنص جائزة أفضل نادٍ من تلك الفئة في العالم لهذا العام، كما فازت اللاعبة أيتانا بونماتي بالكرة الذهبية.

وزعم روميرو، أن لابورتا وميسي اجتمعا في نهاية الحفل، وقام الرئيس بشكر ميسي على كلماته، وبحثا عن الطريقة الأفضل لتكريم اللاعب.

ولكن ميسي نفى هذا الأمر، حيث أعاد نشر ذلك الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع إنستغرام، وكتب: "أنت تكذب مرة أخرى".