بعد رفضه حضور الغداء.. برشلونة يقطع علاقاته مع إشبيلية رسميًا
أعلن نادي برشلونة الإسباني قطع العلاقات بشكل رسمي مع نظيره إشبيلية؛ بسبب الهجوم "غير المبرر" من الأخير على خلفية "قضية نيغريرا"، ورفضه حضور طاولة الغداء بين الرؤساء.
وكان نادي إشبيلية، قد أصدر بيانًا بسبب تلك القضية، وقال فيه: "يُظهر إشبيلية سخطه ورفضه التام للممارسات التي قام بها القادة السابقون لنادي برشلونة المتهمين في قضية نيجريرا، وهي الممارسات التي من المفترض أن تشكل جريمة لمحكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، بحسب الأمر المنشور في وسائل الإعلام".
وأضاف: "يرفض سلوك نادي برشلونة خلال الفترات التي من المفترض أن ارتكبت فيها هذه الجرائم".
وواصل: "لهذا السبب، قام نادي إشبيلية بتعليق الإجراءات البروتوكولية الخاصة بمباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة 29 سبتمبر، بين نادي برشلونة وإشبيلية، وأعلن غياب التمثيل في مدرجات ملعب مونتجويك".
وأصدر نادي برشلونة بيانا رسميا قال فيه: "يريد نادي برشلونة أن يُظهر علنًا رفضه للهجوم غير المبرر وغير المناسب من قبل نادي إشبيلية، وهو النادي الذي رفض اليوم الجلوس إلى طاولة الغداء بين الرؤساء قبل مباراة الليلة بين الفريقين في المنتجويك، حيث رفض مندوبوه أيضاً الحضور إلى المقصورة الرئاسية ".
وأضاف برشلونة في بيانه: "إلى جانب هذا الازدراء، أرسل النادي الأندلسي بيانا للجمهور أبدى فيه "سخطه ورفضه للممارسات التي قام بها القادة السابقون لنادي برشلونة المتهمون بـ"قضية نيغريرا"، وأعلنوا غيابهم عن المقصورة الرئاسية خلال المباراة"، موضحا: "نادي برشلونة يدرك أن هذا هجوم على المؤسسة الكتالونية وإهانة غير مقبولة".
وتابع: "لا يمكن أن تكون ما يسمى بقضية نيغريرا بمثابة ذريعة لمثل هذه الإجراءات؛ نظرًا لأن الإجراء القضائي في مرحلة تحقيق سابقة لأوانها للغاية، ومن الواضح أن موقف نادي إشبيلية يحكم مسبقًا على الحقائق، التي في أي حال من الأحوال، ولا في أي من مقدماتها أو افتراضاتها معتمدة".
وواصل برشلونة في بيانه: "علاوة على ذلك، فإن القرار القضائي الذي تم الإخطار به بالأمس لا يعدل بأي شكل من الأشكال الوضع الفعلي والقانوني لنادي برشلونة في هذه الإجراءات؛ إنه أمر مثير للنقاش من الناحية القانونية، ولا يصبح نشاطًا إثباتيًا موثقًا، وستتم مراجعته حسب الأصول من قبل النادي".
واستطرد: "علاوة على ذلك، فإن رئيس نادي برشلونة، السيد خوان لابورتا، تدخل بالفعل منذ أشهر في اجتماع استثنائي لرابطة الدوري الإسباني، ودعا صراحة إلى هذه القضية، حيث قدم كل أنواع التفسيرات والإيضاحات حول هذا الأمر".
واختتم برشلونة بيانه قائلا: "كما أن الإجراء الذي اتخذه نادي إشبيلية لكرة القدم غير متناسب تمامًا، نظرًا لأنه من ناحية يذكر افتراض البراءة، ومن ناحية أخرى ينكر ممارسة نادي برشلونة لكرة القدم في الإجراءات القضائية التي تتم معالجتها حاليًا، ونظرًا لهذا الموقف غير المقبول وغير المبرر لنادي إشبيلية، يعتبر نادي برشلونة جميع العلاقات مع مؤسسة إشبيلية مقطوعة، طالما أنها لم تصحح موقفها الحالي".
واتهم القاضي خواكين أغيري، رئيس المحكمة التحقيقية، نادي برشلونة بالرشوة في قضية نيغريرا، كما اتهم أيضًا جوزيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، الرؤساء السابقين لبرشلونة، بالإضافة إلى جوزيه ماريا إنريكيز نيغريرا (النائب السابق للجنة الحكام في الفترة من 1993 إلى 2018) وابنه.
ويمكن أن تؤدي هذه القضية إلى حظر برشلونة من لعب كرة القدم، في وقت تكون فيه موارده المالية في أقصى حالاتها مع هدم ملعب كامب نو.
ويعتبر القاضي أغيري بأن مبلغ 7.5 مليون يورو الذي دفعه برشلونة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا يشكل جريمة؛ لأن برشلونة توقف عن الدفع لنيغريرا عندما ترك منصبه كنائب لرئيس الحكام.
وإذا ثبتت إدانة بارتوميو وساندرو روسيل وجوزيه نيغريرا وابنه، فإن الأحكام الصادرة بحقهم قد تتراوح بين ثلاث إلى ست سنوات سجن.