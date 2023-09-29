بعد رفضه حضور الغداء.. برشلونة يقطع علاقاته مع إشبيلية رسميًا

أعلن نادي برشلونة الإسباني قطع العلاقات بشكل رسمي مع نظيره إشبيلية؛ بسبب الهجوم "غير المبرر" من الأخير على خلفية "قضية نيغريرا"، ورفضه حضور طاولة الغداء بين الرؤساء.

وكان نادي إشبيلية، قد أصدر بيانًا بسبب تلك القضية، وقال فيه: "يُظهر إشبيلية سخطه ورفضه التام للممارسات التي قام بها القادة السابقون لنادي برشلونة المتهمين في قضية نيجريرا، وهي الممارسات التي من المفترض أن تشكل جريمة لمحكمة التحقيق رقم 1 في برشلونة، بحسب الأمر المنشور في وسائل الإعلام".

وأضاف: "يرفض سلوك نادي برشلونة خلال الفترات التي من المفترض أن ارتكبت فيها هذه الجرائم".

وواصل: "لهذا السبب، قام نادي إشبيلية بتعليق الإجراءات البروتوكولية الخاصة بمباراة الدوري الإسباني اليوم الجمعة 29 سبتمبر، بين نادي برشلونة وإشبيلية، وأعلن غياب التمثيل في مدرجات ملعب مونتجويك".