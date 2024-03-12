فشلت "الريمونتادا".. العين إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل نادي العين الإماراتي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا بركلات الترجيح، على حساب مضيفه النصر السعودي.

وانتهى الوقتان الأصلي والإضافي بفوز النصر 4/3، ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وفشل لاعبو النصر أوتافيو وأليكس تيليس وبروزوفيتش في تسجيل ضربات الترجيح، في ظل تألق الحارس خالد عيسى الذي تصدى لركلتين، بينما سجل جميع لاعبي العين بنجاح.

وبذلك فشلت ريمونتادا نادي النصر التي وعد بها كريستيانو رونالدو، أمس الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي للمباراة.

وسيواجه العين الفائز من الهلال والاتحاد السعوديين في نصف النهائي.

وسجل كريستيانو رونالدو من ركلة جزاء قبل دقيقتين من نهاية الشوط الإضافي الثاني، ليجعل النتيجة 4-3 وتذهب المباراة لركلات الترجيح.

وكان سفيان رحيمي قد افتتح التسجيل للعين في الدقيقة 28، وجعل المهاجم المغربي النتيجة 2-صفر قرب الاستراحة، بتسديدة من حافة منطقة الجزاء.

وقلص عبد الرحمن غريب الفارق للنصر في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وأدرك النصر التعادل في الدقيقة 51، بتسديدة من أوتافيو مونتيرو، قبل أن يجعل تيليس النتيجة 3-2 في الدقيقة 72.

وبعد مرور ثماني دقائق من انطلاق الشوط الأول الإضافي، طُرد أيمن يحيى لدهس بندر الأحبابي قائد العين.

وسجل سلطان الشامسي هدف التعادل للعين في الدقيقة 103، مستغلا خطأ من الحارس راغد النجار في إبعاد تمريرة عرضية.