مدرب الاتحاد السعودي يعاقب بنزيما

فجرت وسائل إعلام سعودية مفاجأة بشأن غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن نادي الاتحاد أمام الشباب في الدوري السعودي.

وأمس الخميس كشف الاتحاد غياب أربعة من أبرز لاعبيه بينهم بنزيما بسبب إصابة في عضلة الفخذ اليسرى.

لكن وسائل إعلام نقلت عن مصدر بنادي الاتحاد أن غياب بنزيما عن مواجهة الشباب اليوم الجمعة في الدوري السعودي قرار فني من المدرب الأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وأكد المصدر أن بنزيما البالغ من العمر 36 عاما لا يعاني من أي إصابة، وأشار إلى أن موقفه غامض من المشاركة أمام الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وانضم بنزيما للاتحاد الصيف الماضي لكنه ارتبط بالرحيل عن العميد في السوق الشتوي الماضي.

وسجل بنزيما 13 هدفا وصنع ثمانية في 29 مباراة مع الاتحاد.

ويلعب الاتحاد مع الشباب قبل مواجهة الهلال في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين يوم الثلاثاء.

وتغلب الهلال على الاتحاد في المباريات الخمس التي جمعتهما بواقع مرتين في الدوري السعودي ومرتين في دوري أبطال آسيا ومرة في كأس السوبر السعودي.