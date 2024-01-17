من هو رينان لودي نجم الهلال الجديد؟

لودي ولد في البرازيل عام 1988، وكان يطمح منذ الصغر بأن يصبح لاعب كرة محترفًا كعادة الأطفال البرازيليين.

لودي البالغ من العمر 25 عامًا، بدأ مسيرته في أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، قبل الانطلاق إلى أوروبا عام 2019، عندما انضم إلى فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، ومنه خرج على سبيل الإعارة إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي، ثم البيع النهائي إلى مارسيليا في صيف 2023.

ويملك لودي 19 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي.

لعب لودي مع مارسيليا هذا الموسم 23 مباراة في جميع المسابقات لم ينجح في التسجيل، أما من حيث أرقامه على مستوى مسيرته الرياضية فقد لعب 225 مباراة سجل 11 هدفًا وصنع 20، لزملائه ليكون أسهم في31 هدفًا في تاريخه.