من هو رينان لودي نجم الهلال الجديد؟
أعلن نادي الهلال السعودي تعاقده مع البرازيلي رينان لودي ظهير أيسر أولمبيك مارسيليا الفرنسي.
ونشر النادي السعودي مقطع فيديو للاعب في العاصمة الفرنسية باريس بعنوان "الوجهة إلى السعودية"، قال فيه رينان إنه "متشوق ومتلهف" للظهور مع الهلال.
ولم يكشف النادي عن تفاصيل العقد لكن وسائل إعلام سعودية قالت إن رينان البالغ من العمر 25 عامًا انضم على سبيل الإعارة لستة أشهر مع وجود بند بإلزامية الشراء في نهاية الموسم الحالي.
ويتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 53 نقطة بفارق سبع نقاط عن النصر الثاني.
لودي ولد في البرازيل عام 1988، وكان يطمح منذ الصغر بأن يصبح لاعب كرة محترفًا كعادة الأطفال البرازيليين.
لودي البالغ من العمر 25 عامًا، بدأ مسيرته في أتلتيكو بارانينسي البرازيلي، قبل الانطلاق إلى أوروبا عام 2019، عندما انضم إلى فريق العاصمة الإسبانية أتلتيكو مدريد، ومنه خرج على سبيل الإعارة إلى نوتنغهام فورست الإنجليزي، ثم البيع النهائي إلى مارسيليا في صيف 2023.
ويملك لودي 19 مباراة دولية مع المنتخب البرازيلي.
لعب لودي مع مارسيليا هذا الموسم 23 مباراة في جميع المسابقات لم ينجح في التسجيل، أما من حيث أرقامه على مستوى مسيرته الرياضية فقد لعب 225 مباراة سجل 11 هدفًا وصنع 20، لزملائه ليكون أسهم في31 هدفًا في تاريخه.