تأكيد جديد من مبابي بشأن رحيله عن باريس سان جيرمان

أصبحت تصريحات الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، أكثر وضوحًا بشأن مستقبله مع فريقه الحالي، واتخاذ موقف حاسم للرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل.

وتوقفت المفاوضات بين مبابي وسان جيرمان بشأن تجديد عقده، الذي ينتهي مع نهاية الموسم الجاري، ورفض اللاعب التجديد، في ظل تأكيدات عديدة باقترابه من ارتداء قميص ريال مدريد.

وأحدث هذه التصريحات التي قالها مبابي لقناة "تليفوت" الفرنسية، اليوم الأحد، حيث أوضح: "سيعرف الناس مستقبلي قبل بطولة اليورو. أنا هادئ جدًّا حيال ذلك".

وأضاف: "مستقبلي لم يعد موضوعًا كبيرًا في النادي، لم يعد أحد يتحدث معي عنه بعد الآن".

وتابع: "سأشارك في بطولة اليورو مع منتخب فرنسا مرتاح البال، مستعدًا لتحقيق أشياء عظيمة".