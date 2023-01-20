ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستعيد الوصافة بريمونتادا مذهلة أمام توتنهام
استعاد فريق مانشستر سيتي وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي، بعد أن قلب الطاولة على ضيفه توتنهام هوتسبر، خلال مباراة الفريقين اليوم الخميس في البريميرليغ.
وحول حامل اللقب تأخره أمام توتنهام بهدفين نظيفين إلى فوز 4-2 بفضل الجزائري رياض محرز في مباراة مؤجلة من المرحلة السابعة للدوري الإنجليزي في كرة القدم.
خطف السويدي ديان كولوشيفسكي التقدم لتوتنهام في الدقيقة 44 بعد خطأ فادح من الحارس البرازيلي إيدرسون، قبل أن يضيف إيمرسون الهدف الثاني للسبيرز بكرة رأسية بعدما تابع محاولة هاري كين في الدقيقة 47.
لكن سيتي لم يستسلم وتمكن جوليان ألفاريس من إحراز أولى الأهداف في الدقيقة 51، ثم إدراك هدف التعادل بواسطة رأسية من الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بعد تمريرة بالرأس من رياض محرز في الدقيقة 53.
وأكمل محرز الريمونتادا وكوفئ على جهوده بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة من الإسباني رودري، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 89.
ورفع هالاند رصيده الى 22 هدفاً في صدارة ترتيب الهدافين.
بهذا الفوز رفع مانشستر سيتي رصيده الى 42 نقطة في الوصافة بفارق 5 عن آرسنال المتصدر الذي يملك بدوره مباراة مؤجلة.
فيما تجمد رصيد توتنهام عند 33 نقطة في المركز الخامس بتلقيه هزيمة ثانية توالياً بعد تلك التي تعرض لها الأحد على أرضه أمام جاره اللدود آرسنال (صفر-2).
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي: