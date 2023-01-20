ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يستعيد الوصافة بريمونتادا مذهلة أمام توتنهام

خطف السويدي ديان كولوشيفسكي التقدم لتوتنهام في الدقيقة 44 بعد خطأ فادح من الحارس البرازيلي إيدرسون، قبل أن يضيف إيمرسون الهدف الثاني للسبيرز بكرة رأسية بعدما تابع محاولة هاري كين في الدقيقة 47.

لكن سيتي لم يستسلم وتمكن جوليان ألفاريس من إحراز أولى الأهداف في الدقيقة 51، ثم إدراك هدف التعادل بواسطة رأسية من الهداف النرويجي إرلينغ هالاند بعد تمريرة بالرأس من رياض محرز في الدقيقة 53.

وأكمل محرز الريمونتادا وكوفئ على جهوده بتسجيله هدف التقدم في الدقيقة 63 بتسديدة من زاوية ضيقة بعد تمريرة من الإسباني رودري، ثم أضاف هدفه الشخصي الثاني والرابع لفريقه في الدقيقة 89.