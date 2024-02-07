تحول في موقف هالاند تجاه ريال مدريد

قالت مصادر لموقع "فوتبول إنسايدر" الإنجليزي، إن مانشستر سيتي لم يحدد موعدًا لمحادثات تجديد عقد إيرلينغ هالاند.

ولا يزال أمام هالاند ثلاث سنوات متبقية على عقده مع مانشستر سيتي، بعد وصوله من بروسيا دورتموند عام 2022.

ووفقا لتقرير "فوتبول إنسايدر"، فإن المحادثات مع اللاعب النرويجي الدولي "ليست وشيكة".

وارتبط هالاند ارتباطًا وثيقًا بالانتقال إلى ريال مدريد في الأسابيع الأخيرة.

وتقول مصادر الموقع الإنجليزي، إن هالاند ليس لديه حاليًّا أيّ خطط لمغادرة ملعب الاتحاد على الرغم من كثافة التقارير التي تربطه بريال مدريد تحديدًا.

وحسب ذات المصادر، فإن مانشسر سيتي "ليس لديه أي مخاوف" بشأن مغادرة مهاجمه المميز الصيف القادم.

ويعتقد مانشستر سيتي أن هالاند يمكن أن يجلس لإجراء محادثات حول تجديد عقده، لكن ليس خلال الفترة القادمة أو بشكل عاجل.