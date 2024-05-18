الهلال يرصد مقطع فيديو لنجم النصر ضد جماهير النادي

رصدت الإدارة القانونية بنادي الهلال السعودي مقطع فيديو للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم النصر، يقوم بها بتصرف غير أخلاقي تجاه جماهير "الزعيم" بعد نهاية مباراة الديربي التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.

وخطف الهلال تعادلا قاتلا من غريمه ومضيفه النصر (1-1)، في الديربي الذي أقيم على ملعب "الأول بارك"، أمس الجمعة.

ورصدت عدسات المصورين قيام اللاعب الكرواتي بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الهلال بعد نهاية المباراة، وهو الأمر الذي دفع الجماهير لإطلاق صافرات الاستهجان ضده.