الهلال يرصد مقطع فيديو لنجم النصر ضد جماهير النادي
رصدت الإدارة القانونية بنادي الهلال السعودي مقطع فيديو للكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، نجم النصر، يقوم بها بتصرف غير أخلاقي تجاه جماهير "الزعيم" بعد نهاية مباراة الديربي التي جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ32 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وخطف الهلال تعادلا قاتلا من غريمه ومضيفه النصر (1-1)، في الديربي الذي أقيم على ملعب "الأول بارك"، أمس الجمعة.
ورصدت عدسات المصورين قيام اللاعب الكرواتي بحركة غير أخلاقية تجاه جماهير الهلال بعد نهاية المباراة، وهو الأمر الذي دفع الجماهير لإطلاق صافرات الاستهجان ضده.
وقال الإعلامي الرياضي معن القويعي، عبر حسابه على منصة "إكس": "من مصادرنا، الإدارة القانونية في نادي الهلال رصدت مقطع بروزوفيتش ضد جماهير الهلال عند خروج اللاعب من الملعب بعد نهاية المباراة".
وشهدت نفس المباراة قيام مالكوم، نجم الهلال، بتوجيه إشارة بذيئة أيضا تجاه جمهور النصر، وذكرت تقارير أن إدارة النصر ستتقدم ضده بشكوى رسمية.
يذكر أن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، كانت قد أوقف كريستيانو رونالدو لمباراة واحدة، بعد أن قدمت إدارة الشباب شكوى لقيام النجم البرتغالي بحركة مشينة تجاه جمهور الفريق، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة 21 من منافسات الدوري.