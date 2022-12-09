النصر السعودي يتعادل وديًا أمام ألميريا الإسباني (فيديو)

خطف نادي النصر السعودي التعادل من ضيفه ألميريا الإسباني، خلال المباراة التي جرت اليوم الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري في بلادهما عقب كأس العالم.

وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة النصر السعودي وألميريا الإسباني، التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.

افتتح ألميريا التسجيل مبكرا في الدقيقة 17 عن طريق البلال توريه، الذي ارتقى لكرة عرضية أودعها برأسه في شباك أوسبين.

وتعادل النصر بعد تقدم ألميريا بثلاث دقائق فقط بالدقيقة 20، عن طريق البرازيلي تاليسكا الذي سجل هدف التعادل للفريق السعودي من ضربة حرة.