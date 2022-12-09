النصر السعودي يتعادل وديًا أمام ألميريا الإسباني (فيديو)
خطف نادي النصر السعودي التعادل من ضيفه ألميريا الإسباني، خلال المباراة التي جرت اليوم الجمعة في إطار استعدادات الفريقين لعودة مباريات الدوري في بلادهما عقب كأس العالم.
وحسم التعادل الإيجابي (1-1) مواجهة النصر السعودي وألميريا الإسباني، التي أقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.
افتتح ألميريا التسجيل مبكرا في الدقيقة 17 عن طريق البلال توريه، الذي ارتقى لكرة عرضية أودعها برأسه في شباك أوسبين.
وتعادل النصر بعد تقدم ألميريا بثلاث دقائق فقط بالدقيقة 20، عن طريق البرازيلي تاليسكا الذي سجل هدف التعادل للفريق السعودي من ضربة حرة.
وأقيمت المباراة ضمن تحضيرات ناديي النصر وألميريا خلال فترة التوقف الحالية بسبب إقامة كأس العالم 2022.
وأمس الخميس، تغلب نيوكاسل يونايتد 5/0 على منافسه نادي الهلال السعودي، في كأس الدرعية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض.
ويتواجد نادي النصر في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 19 نقطة بفارق 3 نقاط عن الشباب متصدر ترتيب المسابقة، بينما يحتل ألميريا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 13 نقطة.
وكان ألميريا قد واجه الهلال وديًا على الأراضي الإنجليزية، قبل انطلاق الموسم، وقد فاز "الزعيم" بهدفين لواحد، وبعدها دعا تركي آل الشيخ النصر بدوره لخوض مواجهة ودية، وبالفعل تم تحديد موعدها.