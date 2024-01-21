رد محمد صلاح على انتقادات تراجع مستواه مع منتخب مصر (فيديو)
رد محمد صلاح نجم منتخب مصر على الانتقادات بشأن تراجع مستواه مع منتخب مصر.
وشارك محمد صلاح أساسيا في مباراة مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وسجل هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7.
وانتهت المباراة على التعادل 2/2، قبل أن يتعادل منتخب مصر بذات النتيجة مع غانا في الجولة الثانية وغادر صلاح في الدقيقة الـ45 للإصابة.
وأكد محمد صلاح إنه يحاول أن يقدم كل شيء مع منتخب مصر وقال: "أنا مش جاي ألعب كرة فردية.. ألعب كرة جماعية.. لم نكن موفقين ولكن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى.. أثق في زملائي في المباراة المقبلة، منتخب مصر ليس منتخب صلاح أو لاعب بعينه".
وأضاف في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة الرأس الأخضر غدًا الإثنين: "أنا متفائل باللاعبين ونتيجة مباراة الغد، وأتمنى الفوز ببطولة أمم أفريقيا".
وتابع صلاح: "لا أشاهد ما يقال عني، أتفهم الانتقادات وهذا أمر طبيعي في حالة الخسارة، هناك من يدعم المنتخب وأشكرهم، أتمنى مساندة المنتخب".
وأكد مهاجم ليفربول: "اللاعبون يموتون أنفسهم لكنهم غير موفقين في النتائج، نحن ندافع عن اسم مصر، هناك لاعبون خبرتهم قليلة وتتأثر بالانتقادات".
وأتم: "منتخب مصر يمتلك لاعبين كبارًا وأصحاب مهارات وسنتقدم خطوة بخطوة، تعادل مصر والجزائر في أمم أفريقيا لأن الكرة في أفريقيا تتطور، والاحتراف أمر جيد".
وواصل قائد مصر: "أتمنى في مصر أن نترك اللاعبين يحترفون مبكرًا، الأندية لابد أن تساعدهم، لا يوجد فرق في الإمكانيات بين الفرق لكن الفرق في العقلية، وأتمنى تطور الكرة العربية لأننا نمتلك إمكانات كبيرة".
ولم يسبق لمحمد صلاح الفوز ببطولة مع منتخب مصر وخسر نهائي أمم أفريقيا مرتين عامي 2017 و2021.
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن غياب محمد صلاح عن مواجهة الرأس الأخضر بسبب الإصابة.
وأكد الاتحاد المصري بيانًا رسميًّا أن صلاح سيغيب أيضًا عن المباراة التالية في كأس أمم افريقيا حال التأهل إلى دور الـ16 بسبب إصابته بشد في العضلة الخلفية.
يشار إلى أن محمد صلاح، البالغ عمره 31 عامًا، غاب عن 10 مباريات فقط في الدوري خلال أكثر من ستة مواسم مع ليفربول.