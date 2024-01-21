رد محمد صلاح على انتقادات تراجع مستواه مع منتخب مصر (فيديو)

رد محمد صلاح نجم منتخب مصر على الانتقادات بشأن تراجع مستواه مع منتخب مصر.

وشارك محمد صلاح أساسيا في مباراة مصر مع موزمبيق في الجولة الأولى من المجموعة الثانية، وسجل هدفًا من ضربة جزاء في الدقيقة 90+7.

وانتهت المباراة على التعادل 2/2، قبل أن يتعادل منتخب مصر بذات النتيجة مع غانا في الجولة الثانية وغادر صلاح في الدقيقة الـ45 للإصابة.

وأكد محمد صلاح إنه يحاول أن يقدم كل شيء مع منتخب مصر وقال: "أنا مش جاي ألعب كرة فردية.. ألعب كرة جماعية.. لم نكن موفقين ولكن الأداء يتحسن من مباراة لأخرى.. أثق في زملائي في المباراة المقبلة، منتخب مصر ليس منتخب صلاح أو لاعب بعينه".