كريستيانو رونالدو يرفض الحصول على كرة "الهاتريك" (فيديو)

لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الانتباه بتصرفه بعد نهاية مواجهة الفريق أمام الوحدة، يوم السبت، في الجولة الـ30 من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز النصر 6/0 على الوحدة، حيث سجل الهدفين الأول، والثاني، والخامس، في الدقائق الخامسة، و12، و52.

ورغم أنه من المعتاد أن يأخذ اللاعب الذي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة الكرة معه إلى منزله، إلا أن مقطع فيديو أظهر رفض رونالدو الحصول على الكرة.

ويكشف مقطع فيديو متداول رفض رونالدو أخذ الكرة عندما عرضها عليه حكم المباراة، وطلب الهداف البرتغالي من الحكم إعطاء الكرة للجهاز الإداري لنادي النصر.