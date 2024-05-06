كريستيانو رونالدو يرفض الحصول على كرة "الهاتريك" (فيديو)
لفت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر الانتباه بتصرفه بعد نهاية مواجهة الفريق أمام الوحدة، يوم السبت، في الجولة الـ30 من الدوري السعودي.
وسجل رونالدو ثلاثة أهداف (هاتريك) في فوز النصر 6/0 على الوحدة، حيث سجل الهدفين الأول، والثاني، والخامس، في الدقائق الخامسة، و12، و52.
ورغم أنه من المعتاد أن يأخذ اللاعب الذي يسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة الكرة معه إلى منزله، إلا أن مقطع فيديو أظهر رفض رونالدو الحصول على الكرة.
ويكشف مقطع فيديو متداول رفض رونالدو أخذ الكرة عندما عرضها عليه حكم المباراة، وطلب الهداف البرتغالي من الحكم إعطاء الكرة للجهاز الإداري لنادي النصر.
ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي وسجل 32 هدفا، ويتقدم بتسعة أهداف عن ألكسندر ميتروفيتش هداف الهلال.
لكن رونالدو يقترب من الفشل في الحصول على لقب محلي مع النصر حيث يملك الفريق 74 نقطة من 30 مباراة ويتأخر بتسع نقاط عن الهلال المتصدر الذي لعب 29 مباراة، مع تبقي خمس مباريات للهلال وأربع مباريات للنصر.
وسجل رونالدو، البالغ من العمر 39 عاما، مع النصر 55 هدفا، وصنع 14 في 59 مباراة منذ انضمامه للفريق في يناير 2023.
وكان "هاتريك" رونالدو أمام الوحدة الهاتريك رقم 66 في تاريخ رونالدو على مستوى الأندية والمنتخب البرتغالي.
وسجل رونالدو هاتريك ثلاث مرات مع مانشستر يونايتد، ونفس العدد مع يوفنتوس، في حين سجل الهاتريك 45 مرة مع ريال مدريد، و10 مرات مع البرتغال.
وسيلعب رونالدو مع النصر مباراة نهائية عندما يوجه الهلال هذا الشهر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.