مباراة ماراثونية.. شيانتيك تطيح بسابالينكا وتتوج بلقب بطولة مدريد

توجت لاعبة التنس البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى على العالم، اليوم السبت، بلقب بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب بعدما فازت على البيلاروسية أرينا سبالينكا بمجموعتين لواحدة بتفاصيل 7-5 و4-6 و7-6.

وفي نهائي ماراثوني لبطولة مدريد، استمر التنافس القوي بين المصنفتين الأولى والثانية أكثر من 3 ساعات، قبل أن تحرز شيانتيك اللقب للمرة الأولى، وذلك في تكرار لمواجهتهما في نسخة العام الماضي من بطولة اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة التي تقام على الملاعب الرملية.