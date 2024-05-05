مباراة ماراثونية.. شيانتيك تطيح بسابالينكا وتتوج بلقب بطولة مدريد
توجت لاعبة التنس البولندية إيغا شيانتيك المصنفة الأولى على العالم، اليوم السبت، بلقب بطولة مدريد المفتوحة لكرة المضرب بعدما فازت على البيلاروسية أرينا سبالينكا بمجموعتين لواحدة بتفاصيل 7-5 و4-6 و7-6.
وفي نهائي ماراثوني لبطولة مدريد، استمر التنافس القوي بين المصنفتين الأولى والثانية أكثر من 3 ساعات، قبل أن تحرز شيانتيك اللقب للمرة الأولى، وذلك في تكرار لمواجهتهما في نسخة العام الماضي من بطولة اتحاد اللاعبات المحترفات ذات الألف نقطة التي تقام على الملاعب الرملية.
وكانت سبالينكا حققت الفوز في نهائي نسخة 2023 الذي امتد لثلاث مجموعات، لكن البولندية شيانتيك توجت هذه المرة بعد أن أنقذت ثلاث نقاط حاسمة، كانت ستمنح البيلاروسية اللقب الثاني تواليا.
ويعد التتويج ببطولة مدريد المفتوحة اللقب 20 في مسيرة اللاعبة البولندية إيغا شيانتيك، والثالث خلال العام الحالي بعد لقب إنديان ويلز وبطولة الدوحة.
وكانت المباراة هي الأولى هذا الموسم بين صاحبتي المركزين الأول والثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات وجاءت على قدر التوقعات بالإثارة والندية، إذ استمرت ثلاث ساعات و11 دقيقة لتكون أطول مباراة بين لاعبتين متوجتين بألقاب البطولات الكبرى.