عناق مؤثر بين فان دايك وكلوب بعد مباراة الوداع (فيديو)
شهدت مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وولفرهامبتون وداعا أسطوريا ومؤثرا للمدرب الألماني يورغن كلوب من قبل جماهير ولاعبي فريقه.
وكانت المباراة التي فاز فيها رفاق لويس دياز (2 ـ 0) الأحد على ملعب أنفيلد، هي الأخيرة للمدرب البالغ من العمر 56 عاما، بعد 9 مواسم قضاها في قيادة "الفريق الأحمر" حيث قاده إلى الكثير من الألقاب لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، على حساب توتنهام فيما كان خسر النهائي في مناسبتين وذلك في 2018 و2022 أمام ريال مدريد.
وعقب مباراة ولفرهامبتون تقدم فيرجل فان دايك من مدربه كلوب وعانقه بشكل مؤثر ولمدة طويلة في مقطع جرى تدواله على منصات التواصل كما حصد آلاف التفاعلات بالإعجاب.
وشهدت مباراة الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي لحظات مؤثرة ليورغن كلوب داخل ملعب أنفيلد، عندما ودعته جماهير ليفربول بالأغاني واللوحات الجدارية وغيرها من وسائل التعبير عن التقدير بعد أكثر من ثمانية أعوام قضاها على رأس الإدارة الفنية لليفربول أعاد خلالها أيام المجد لأحد أعظم وأعرق أندية إنجلترا.
واستقبلت الجماهير كلوب ولاعبيه بأجواء احتفالية، إذ اصطفت في الشوارع للترحيب بحافلة اللاعبين. ونظر كلوب للجماهير في المدرجات خلال ترديد الأغنية التقليدية "لن تمشي وحدك ابدأ" قبل انطلاق المباراة ووضع يده على قلبه.
وكان كلوب تعاقد مع ليفربول في أكتوبر 2015، وبعد أقل من عامين، التحق المدافع الدولي الهولندي فيرجل فان دايك بفريق "الريدز" وذلك في أغسطس 2017 عندما خاض أولى مبارياته قبل أن يساهم مع مدربه، ونجم الفريق الأسطوري محمد صلاح وبقية اللاعبين في مسيرة ملهمة للنادي.