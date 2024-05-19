عناق مؤثر بين فان دايك وكلوب بعد مباراة الوداع (فيديو)

شهدت مباراة الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز بين ليفربول وولفرهامبتون وداعا أسطوريا ومؤثرا للمدرب الألماني يورغن كلوب من قبل جماهير ولاعبي فريقه.

وكانت المباراة التي فاز فيها رفاق لويس دياز (2 ـ 0) الأحد على ملعب أنفيلد، هي الأخيرة للمدرب البالغ من العمر 56 عاما، بعد 9 مواسم قضاها في قيادة "الفريق الأحمر" حيث قاده إلى الكثير من الألقاب لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا 2019، على حساب توتنهام فيما كان خسر النهائي في مناسبتين وذلك في 2018 و2022 أمام ريال مدريد.

وعقب مباراة ولفرهامبتون تقدم فيرجل فان دايك من مدربه كلوب وعانقه بشكل مؤثر ولمدة طويلة في مقطع جرى تدواله على منصات التواصل كما حصد آلاف التفاعلات بالإعجاب.