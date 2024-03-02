تطورات الحالة الصحية لحسين لاوندي لاعب الطلبة

وكشف التشخيص المبدئي للاعب عن وجود نزيف داخلي في الرأس".

وبحسب "شبكة الكرة العراقية" فقد كشفت الفحوصات توقف النزيف الداخلي، وأن حالة اللاعب مستقرة، وأنه لا يحتاج إلى تداخل جراحي في الوقت الحالي، وسيبقى تحت المراقبة ليوم آخر للاطمئنان على وضعه.

ويحتل الطلبة المركز السادس في جدول ترتيب الدوري العراقي برصيد 26 نقطة، بفارق نقطة عن الزوراء، الذي يحتل المركز الخامس، والذي سيلعب معه الأربعاء المقبل، ضمن منافسات الجولة 18 من دوري نجوم العراق.

بيان الاتحاد العراقي

وكتب الاتحاد العراقي لكرة القدم عبر حسابه في موقع فيسبوك": "رئيس اتحاد الكرة يتابع الحالة الصحية اللاعب حسين لاوندي ويتمنى له الشفاء العاجل".

وأضاف: "يتابع رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال الحالة الصحية لمهاجم منتخبنا الأولمبي ونادي الطلبة، حسين عبدالله لاوندي»الراقد في المستشفى بعد تعرضه لإصابةٍ في رأسه.

وتابع: "ويتمنى رئيس الاتحاد الشفاء العاجل للاعب، والعودة السريعة ليكون ضمن نخبة اللاعبين المشاركين في تمثيل منتخبنا في الاستحقاق المرتقب بنهائيات كأس آسيا دون 23 عاما في قطر الشهر المقبل.