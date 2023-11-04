ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يخطف فوزًا مثيرًا من فولهام
وصل يونايتد للنقطة الـ18 في المركز السادس.
خطف فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "كرافين كوتاج" في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي الممتاز.
وسجل هدف يونايتد القاتل البرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقيقة 90 من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء فولهام.
وبهذه النتيجة، عاد يونايتد لطريق الانتصارات، ووصل للنقطة الـ18 في المركز السادس، فيما توقف رصيد فولهام عند النقطة 12 محتلاً المركز الـ14.