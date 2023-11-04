ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر يونايتد يخطف فوزًا مثيرًا من فولهام

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزًا ثمينًا على حساب نظيره فولهام بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب "كرافين كوتاج" في الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هدف يونايتد القاتل البرتغالي برونو فيرنانديز، في الدقيقة 90 من تصويبة قوية من خارج منطقة جزاء فولهام.