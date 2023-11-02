فريق من الدرجة الثالثة يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو)

وسقط بايرن ميونخ أمام ساربروكن بهدفين مقابل هدف، خلال مباراة الفريقين اليوم الأربعاء، في الدور الثاني من بطولة كأس ألمانيا.

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عبر القائد توماس مولر في الدقيقة 16.

وقلب فريق ساربروكن الطاولة على بايرن بهدفين في الوقت القاتل، الأول كان في الدقيقة الأولى للوقت بدل الضائع في الشوط الأول عبر باتريك سونثيمر.

أما الهدف الثاني فكان عن طريق مارسيل جاوس في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.