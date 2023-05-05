كتيبة سباليتي تحيي ذكريات مارادونا في تتويج نابولي بالدوري الإيطالي

توج نابولي بلقب الدوري الإيطالي قبل خمس مباريات من نهاية الموسم لينهي صياما استمر 33 عاما منذ نال لقبه الأخير بقيادة دييجو مارادونا عام 1990.

وفي بداية الموسم كان من الصعب تخيل فوز نابولي في وجود القوى الكبرى مثل يوفنتوس وثنائي ميلانو، ناهيك عن روما.

وقبل انطلاق الموسم ساد استياء وتذمر بين الجماهير لفقدان لاعبين بارزين مثل القائد لورينتسو إنسيني والهداف التاريخي للنادي دريس ميرتنز بجانب أركاديوش ميليك وفابيان رويز وكاليدو كوليبالي.

لكن بعد فترة انتقالات استثنائية وفي وجود المدرب لوتشيانو سباليتي في القيادة هيمن نابولي على سباق اللقب فيما تعثر المنافسون الرئيسيون خلال المشوار.