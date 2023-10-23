أليغري يكشف أسباب انفعاله الشديد في الدقائق الأخيرة لمباراة يوفنتوس وميلان (فيديو)

وقال أليغري عقب المباراة في تصريحات لقناة "DAZN": "لقد لعب يوفنتوس بشكل جيد دفاعيًا، لكن كرة القدم تدور حول لحظات".

وأضاف: "بمجرد أن كنا ضد 10 لاعبين، لم نبدأ الشوط الثاني بشكل جيد، في الدقائق الأخيرة، افتقدنا للصبر وواصلنا السماح لميلان بالهجمات المرتدة، صحيح أنه كان لدينا لاعب إضافي، لكن سرعة رافائيل لياو يمكنها تحييد هذه الفجوة".

وعن انفعاله الشديد، أوضح: "الأمر يتعلق فقط بالطريقة التي تمر بها، عندما تلعب ضد 10 لاعبين، عليك استخدام الملعب مثل المطار وعدم السماح لهم بالاقتراب من الكرة، ولا تسمح لهم بالرد بهذه الطريقة، عندما يكون لديك لاعب إضافي، فإنك لا تقوم بتلك التمريرات، ولا تقوم بالمراوغة، أنت لا تجبر على التحركات، بل تختار التحركات المضمونة".