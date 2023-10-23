أليغري يكشف أسباب انفعاله الشديد في الدقائق الأخيرة لمباراة يوفنتوس وميلان (فيديو)
بدا ماسيمليانو أليغري، المدير الفني ليوفنتوس، منفعلا بشدة خلال الدقائق الأخيرة لمباراة فريقه أمام ميلان، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين، مساء الأحد، في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
وفاز يوفنتوس على ميلان بهدف دون رد سجله مانويل لوكاتيلي، وظهر أليغري منفعلاً بشدة وقام بخلع سترته وفك ربطة عنقه بغضب ثم ألقاها، ثم ركل زجاجات المياه ولافتة الإعلانات.
وقال أليغري عقب المباراة في تصريحات لقناة "DAZN": "لقد لعب يوفنتوس بشكل جيد دفاعيًا، لكن كرة القدم تدور حول لحظات".
وأضاف: "بمجرد أن كنا ضد 10 لاعبين، لم نبدأ الشوط الثاني بشكل جيد، في الدقائق الأخيرة، افتقدنا للصبر وواصلنا السماح لميلان بالهجمات المرتدة، صحيح أنه كان لدينا لاعب إضافي، لكن سرعة رافائيل لياو يمكنها تحييد هذه الفجوة".
وعن انفعاله الشديد، أوضح: "الأمر يتعلق فقط بالطريقة التي تمر بها، عندما تلعب ضد 10 لاعبين، عليك استخدام الملعب مثل المطار وعدم السماح لهم بالاقتراب من الكرة، ولا تسمح لهم بالرد بهذه الطريقة، عندما يكون لديك لاعب إضافي، فإنك لا تقوم بتلك التمريرات، ولا تقوم بالمراوغة، أنت لا تجبر على التحركات، بل تختار التحركات المضمونة".
وأشار: "هذه هي الأشياء التي نحتاج إلى العمل عليها، حيث لدينا بعض اللاعبين الذين ليس لديهم الكثير من الخبرة واللعب في سان سيرو كان بمثابة اختبار كبير لهم".
واختتم حديثه: "إنتر وميلان ونابولي هم المرشحون للفوز بلقب الدوري الإيطالي، ونحن نهدف إلى التأهل لدوري أبطال أوروبا، علينا أن نتخذ خطوة بخطوة، وسوف تهدأ الأمور قريبًا جدًا حيث سيحقق أتالانتا ولاتسيو وروما سلسلة من النتائج".
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث حاليا برصيد 20 نقطة، ويأتي ميلان في المركز الثاني برصيد 21 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن إنتر ميلان المتصدر بعد الجولة التاسعة.
وسيستضيف يوفنتوس فريق فيرونا يوم السبت المقبل.