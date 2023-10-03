سكالوني يستدعي ميسي لمنتخب الأرجنتين رغم الإصابة

وأشار برافو إلى أن سكالوني مدرب الأرجنتين على استعداد لتحمل "المخاطر" واستدعاء ميسي إلى المنتخب على الرغم من عدم وجود معلومات محددة متاحة فيما يتعلق بمدى إصابته.

وشعر ميسي بعدم الراحة في أوتار الركبة في الشوط الأول في مباراة إنتر ميامي مع تورونتو في 21 سبتمبر.

وبينما كان ميسي، البالغ من العمر 36 عاما قادرًا على الخروج من الملعب، إلا أن تعابير وجهه ولغة جسده لم تكن مشجعة على الإطلاق.

وبعد قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 في قطر لعب ميسي 4 مباريات مع الأرجنتين بينها مباراة واحدة في تصفيات كأس العالم 2026، وسجل فيها جميعا 6 أهداف وصنع هدفا.

والتزم إنتر ميلان ومنتخب الأرجنتين الصمت بشأن مدى إصابة ميسي، ولكن يبقى معرفة ما إذا كان استدعاؤه للتانغو مجرد إجراء شكلي أم أنه سيشارك بالفعل في تصفيات كأس العالم.

يشار إلى أن ميسي سجل 104 أهداف في 176 مباراة مع الأرجنتين.