تقرير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لنادي الاتحاد وينتظر موقف ليفربول
قالت صحيفة "الرياضية" إن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.
ووفقا للصحيفة فإن صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ومدربه الألماني يورغن كلوب، حيث أشار اللاعب إلى أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.
وأوضحت "الرياضية" أن ليفربول يسير بالصفقة إلى الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، بهدف الوصول لرقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.
ويأتي ذلك رغم أن يورغن كلوب أكد أن محمد صلاح، البالغ من العمر 31 عاما، باقٍ مع ليفربول بنسبة 100%.
وقال كلوب، قبل أيام، في تصريحات نقلتها شبكة "سكاي سبورتس": "هناك الكثير مما يحدث حولنا ولكن هذا كل شيء، هناك تكهنات وأعتقد أن هذا أمر طبيعي تمامًا في هذه اللحظة".
وأضاف كلوب: "صلاح لاعب ذو خبرة كبيرة وملتزم معنا بنسبة 100%، لا، أنا لا أقلق بشأن ذلك لأكون صادقًا".
وسئل كلوب عن محمد صلاح بعد مباراة ليفربول ونيوكاسل، وقال: "لم يتحدث أحد معي عن محمد صلاح، لم يحدث شيء بخصوص محمد صلاح، لا تقولوا لي الكل يتحدث عنه ولا تكتبوا بصيغة الجمع، لم يحدث شيء".
وجدد صلاح عقده مع ليفربول في 2022، وينتهي العقد الحالي في 2025.
وانتقل محمد صلاح من روما إلى ليفربول في 2017 مقابل 42 مليون يورو، وسجل النجم المصري 187 هدفا في 307 مباريات مع ليفربول، كما صنع 81 هدفا.
وقاد صلاح ليفربول للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة في نظامه الحديث، ولقب في كل من كأس العالم للأندية وكأس السوبر الأوروبي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة المحترفين الإنجليزية وكأس الدرع الخيرية.
ونال محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في الموسم مرتين.