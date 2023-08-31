تقرير: محمد صلاح يوافق على الانتقال لنادي الاتحاد وينتظر موقف ليفربول

قالت صحيفة "الرياضية" إن النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، منح موافقته النهائية للانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي.

ووفقا للصحيفة فإن صلاح وضع الكرة في ملعب إدارة ليفربول، ومدربه الألماني يورغن كلوب، حيث أشار اللاعب إلى أنه لن يقبل كسر العقد ودفع الشرط الجزائي إلا بموافقة مباشرة منهما.

وأوضحت "الرياضية" أن ليفربول يسير بالصفقة إلى الدقائق الأخيرة من سوق الانتقالات في الدوري الإنجليزي، بهدف الوصول لرقم أكبر من المعروض عليه، بعد تأكده من موقف صلاح نفسه.