التحكيم يثير جدلا واسعا في مباراة ريال مدريد وألميريا (فيديو)

وسجل داني كارفخال هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال مدريد لفوز بشق الأنفس 3-2 على ألميريا في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل اليوم الأحد.

تقدم ألميريا، متذيل الترتيب دون أي انتصار بعد 21 مباراة، بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإدجار جوناليز في الشوط الأول.

لكن ريال مدريد قلص الفارق في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سجلها جود بيلينغهام.

وحصل ريال على ركلة الجزاء بسبب لمسة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لفترة طويلة.

وظن سيرجيو أريباس لاعب ألميريا أنه سجل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد بداعي مخالفة ارتكبها ديون لوبي لاعب وسط ألميريا على بيلينغهام في بداية الهجمة التي قادت للهدف.

وبعدها بخمس دقائق، تدخل حكم الفيديو المساعد مجددا بعدما ألغى الحكم هدفا سجله فينيسيوس جونيور ظنا منه أن الكرة اصطدمت بذراعه لكنه عدل عن رأيه ليحتسب الهدف قائلا إن اللاعب سدد الكرة بالكتف.

وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل كارفخال هدف الفوز.