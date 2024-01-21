التحكيم يثير جدلا واسعا في مباراة ريال مدريد وألميريا (فيديو)
شهدت مباراة ريال مدريد ضد ألميريا، مساء الأحد، والتي أقيمت على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني جدلا تحكيميًا كبيرًا من الحكم فرانشسكو هيرنانديز مايسو، بعد فوز أصحاب الأرض.
وسجل داني كارفخال هدفا في الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ريال مدريد لفوز بشق الأنفس 3-2 على ألميريا في مباراة بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم شهدت قرارات تحكيمية مثيرة للجدل اليوم الأحد.
تقدم ألميريا، متذيل الترتيب دون أي انتصار بعد 21 مباراة، بهدفين سجلهما لارجي رامازاني وإدجار جوناليز في الشوط الأول.
لكن ريال مدريد قلص الفارق في الدقيقة 56 من ركلة جزاء سجلها جود بيلينغهام.
وحصل ريال على ركلة الجزاء بسبب لمسة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد لفترة طويلة.
وظن سيرجيو أريباس لاعب ألميريا أنه سجل الهدف الثالث لكن الحكم ألغاه بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد بداعي مخالفة ارتكبها ديون لوبي لاعب وسط ألميريا على بيلينغهام في بداية الهجمة التي قادت للهدف.
وبعدها بخمس دقائق، تدخل حكم الفيديو المساعد مجددا بعدما ألغى الحكم هدفا سجله فينيسيوس جونيور ظنا منه أن الكرة اصطدمت بذراعه لكنه عدل عن رأيه ليحتسب الهدف قائلا إن اللاعب سدد الكرة بالكتف.
وفي الدقيقة التاسعة من الوقت المحتسب بدل الضائع سجل كارفخال هدف الفوز.
أخطاء تحكيمية كبيرة
الحكم المصري الدولي السابق جمال الغندور أكد في تصريحات تليفزيونية أن الحكم فرانشسكو هيرنانديز مايسو الذي أدار المباراة، ارتكب خطأين كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة.
ووفقًا للغندور فإن الخطأ الأول، هو عدم صحة ضربة جزاء ريال مدريد، قائلا: "لمسة اليد واضحة، لكن كان يجب احتساب خطأ لمدافع ألميريا بعدما قفز روديغر بيديه الاثنتين على كتفه".
أما الخطأ الثاني، فأكد الحكم الدولي المصري السابق أن هدف ريال مدريد الثاني غير صحيح.
وأوضح: "الكرة لمست يد فينيسيوس ووفقًا للقانون يجب إلغاء الهدف فورًا طالما لمست الكرة يد المهاجم".
وأكد الغندور أن القرار الصحيح الوحيد الذي اتخذه الحكم في المباراة هو إلغاء هدف ألميريا الثالث بعد ضرب بيلينغهام.
وارتقى ريال لصدارة الدوري برصيد 51 نقطة، بفارق اثنتين أمام جيرونا الذي يستضيف إشبيلية في وقت لاحق اليوم.