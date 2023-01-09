"تزحلق على الأمطار" في مباراة العراق والسعودية بسبب تراكم المياه في الملعب (فيديو)

اضطر لاعبو العراق والسعودية "للتزحلق" خلال مباراة المنتخبين على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25 في العراق، اليوم الإثنين.

وتأثرت تحركات اللاعبين بسوء أرضية ملعب البصرة الدولي بعد سقوط الأمطار بغزارة.