"تزحلق على الأمطار" في مباراة العراق والسعودية بسبب تراكم المياه في الملعب (فيديو)
اضطر لاعبو العراق والسعودية "للتزحلق" خلال مباراة المنتخبين على ملعب البصرة الدولي في الجولة الثانية من المجموعة الأولى في خليجي 25 في العراق، اليوم الإثنين.
وتأثرت تحركات اللاعبين بسوء أرضية ملعب البصرة الدولي بعد سقوط الأمطار بغزارة.
وأظهر مقطع فيديو تزحلق نواف العقيدي حارس السعودية خلال إمساكه بإحدى الكرات بسبب تراكم مياه الأمطار في أرضية الملعب.
وفي لقطة أخرى كاد يحدث تصادم قوي بين أحمد باسل فاضل حارس العراق ورائد عبدالله الغامدي مهاجم السعودية بسبب مياه الأمطار التي أثرت على أرضية الملعب.
كما كاد نواف العقيدي حارس السعودية أن يصيب أيمن حسين بسبب أرضية الملعب المبتلة بمياه الأمطار.
وبدت أرضية ملعب البصرة الدولي متأثرة للغاية بعد سقوط الأمطار.
وتقدم إبراهيم بايش للعراق في الدقيقة 30 بتسديدة يمينية من داخل منطقة الجزاء.
وفي مباراة عمان واليمن في وقت سابق أضاع أرشد العلوي ضربة جزاء لعمان بعد تزحلقه على أرضية الملعب المبتلة بمياه الأمطار حيث ذهبت الكرة بعيدا عن المرمى.