لابورت يسخر من فينيسيوس عقب اشتباكهما في مباراة إسبانيا والبرازيل (فيديو)

سخر إيمريك لابورت، نجم النصر السعودي ومنتخب إسبانيا، من تصرفات فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد والبرازيل، عقب المواجهة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء الثلاثاء، على ملعب "سانتياغو برنابيو".

وتعادل منتخب البرازيل مع مضيفه إسبانيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة الودية التي جمعتهما، مساء الثلاثاء.

وشهدت المباراة توترا كبيرا وانفعالات بين اللاعبين، وكان أبرزها موقف فينيسيوس، حيث أظهرته الكاميرات وهو يتوجه إلى لابورت ويقوم بضربه بمرفقه على ظهره بشكل غريب، قبل أن يلتفت إليه لابورت ويشتبك معه، ولولا تدخل اللاعبين لإبعادهما لتطور الأمر أكثر من ذلك.

ولكن هذا الموقف لم يمر مرور الكرام على نجم النصر السعودي، حيث قام بمشاركة الفيديو عبر حسابه على منصة "إكس"، والذي كان بتعليق "أريد فقط أن ألعب كرة القدم"، وهو تصريح أطلقه فينيسيوس مؤخرا وهو يجهش بالبكاء في مؤتمر صحفي قبل اللقاء بعدما تلقى 3 أسئلة متتالية عن العنصرية، في موقف أجبر كل الحاضرين على التصفيق له.