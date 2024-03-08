ثبت كذبها.. عبدالرزاق حمدالله يعلن براءته من قضايا نادي النصر

وفيما يلي بيان عبدالرزاق حمدالله كاملا:

إشارة إلى ما تم تداوله في السنوات الماضية إعلاميا من شائعات ومعلومات مغلوطة بحقي، ثبت عدم صحتها أمام الجهات الرسمية، وعطفا على ما تم اتخاذه في مواجهتي من إقامة دعاوى من النادي السابق لم تقتصر على اللجان القضائية الرياضية؛ بل تجاوز ذلك إلى ادعاءات وتهم لا أساس لها من الصحة أمام المحاكم في المملكة العربية السعودية، التي كانت كما هي معهود عنها منارة للعدل والوقوف مع صاحب الحق في رد تلك الاتهامات الباطلة.

وأتم البيان: وكوني التزمت خلال الفترة الماضية بعدم التصريح بأي أمر يتعلق بأي من الدعاوى والشائعات التي تثار تجاهي كذبا وبهتانا، وأن قرارات بعض الأشخاص العاملين بالنادي السابق هي من أوصلت هذه العلاقة لما وصلت اليه بالرغم من كامل احترامي وتقديري للفترة التي قضيتها في ذلك النادي، ونظرًا لأن الأمر يمسني شخصيا أمام الرأي العام والمجتمع الرياضي، ودحضًا لجميع ما تم إثارته في الفترة الماضية، أود التنويه بأنه ثبت قضاء وقانونا عدم صحة الدعاوى المقامة، وأنني في هذا اليوم الخميس أؤكد استلامي مستحقاتي المالية كافة؛ بموجب تحويل بنكي لحسابي الجاري، بعد أن ثبت أن قرار فسخ عقدي كان قرارا غير صحيحا، ودون سبب مشروع، وفي هذا السياق وإيمانًا بقوله تعالى ولا تنسوا الفضل بينكم، أتقدم بالشكر لكل من:

1-مجلس إدارة نادي الاتحاد بكيانه الاعتباري السابق - قبل تحوله إلى شركة وتحديدًا سعادة الأستاذ/ أنمار الحائلي وسعادة الأستاذ/ أحمد كعكي

2 - سعادة الأستاذ/ حامد البلوي وسعادة الأستاذ مشعل السعيد؛ وان انصافي من محكمة كاس هو انصاف لهم.

3- المحامي الأستاذ/ أسامة الصباغ الذي وقف معي في القضايا الرياضية أمام فيفا ومحكمة كأس.

4 -شركة فهد بن محمد بارباع ومشاركوه للمحاماة الذين ترافعوا ودافعوا عني أمام المحاكم الداخلية واللجان الرياضية.