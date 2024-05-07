ميسي بجوار رونالدو.. صفقة تقلب موازين كرة القدم

خرجت تقارير صحفية في الساعات الأخيرة لتؤكد أن إنتر ميامي لا يزال يستهدف ضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من صفوف النصر السعودي.

النادي الأمريكي الذي ضم ليونيل ميسي وسيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا ولويس سواريز، لا يزال يأمل أن يضم واحدًا من أساطير الدوري الإسباني إلى صفوفه.

لكن ماذا لو تحققت تلك الصفقة؟ كيف ستكون الأمور في الدوري الأمريكي، وماذا سيكون موقف ميسي؟ ذلك ما سنحاول الوصول له فيما يأتي:

حلم قديم

حلم جمع ميسي ورونالدو في فريق واحد هو قديم للغاية وسبق أن فكَّرت فيه الكثير من الأندية حول العالم، حتى برشلونة الذي كان عدوًّا كبيرًا لرونالدو.

النادي الكتالوني فوَّت فرصة ضم رونالدو وهو لاعب في صفوف سبورتينج لشبونة، ومرة أخرى انتشرت أنباء عن ذلك في 2021 بعد عدة أعوام من رحيل البرتغالي عن ريال مدريد.

بيكهام نفسه أعلن عن حلمه بضع مرات قبل ضم ميسي لصفوف إنتر ميامي، ويبدو أنه لم يتخل عنه بعد.

فيديوهات مفبركة وإعلانات خاصة

ربما فشلت الأندية حول العالم في جمع ميسي ورونالدو في فريق واحد، إلا أن بعض الفيديوهات المفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي أظهرت الثنائي يلعبان معًا ويصنعان الأهداف لبعضهما البعض في مرات عديدة.

الأمر لم يتوقف عند الفيديوهات الجماهيرية، فقد ظهر ميسي ورونالدو يلعبان في الفريق ذاته في أحد الإعلانات الخاصة بإحدى شركات الهواتف المحمولة قبل سنوات، وترك ذلك الإعلان ردود أفعال مذهلة.

ميسي يصنع ورونالدو يسجل

تخيل عزيزي المتابع أن تجمع قدرات ميسي في الصناعة والتسجيل مع قدرات كريستيانو رونالدو في الإنهاء أمام المرمى في فريق واحد.

مجرد التفكير في ذلك الأمر يثير جنون الجماهير، فقط في المباراة الأخيرة لإنتر ميامي ميسي صنع خمسة أهداف وربما لو تواجد رونالدو لكان صنع أكثر.

أما رونالدو فقد سجل "هاتريك" في الدوري السعودي في آخر مباريات النصر، وربما كان ليسجل ما هو أكثر من ذلك في المباراة ذاتها لو قدَّم له ميسي الأسيستات.

الدوري الأمريكي وإنتر ميامي إلى مكان آخر!

ميسي وحده يحصد دعاية كبيرة كل عام، وعقود الرعاية الخاصة به لا حدود لها، وبالمثل كريستيانو رونالدو طوال مسيرته في مانشستر يونايتد وريال مدريد ويوفنتوس والنصر.

جمْعُ ذلك الكم من القدرة الإعلانية الكبيرة في مكان واحد سيعني بالضرورة تسويق أفضل لإنتر ميامي أو لأي فريق ينجح في ذلك، وبالتبعية للدوري ككل.

ورطة لنجوم الفريق نفسه

طوال سنوات كان أي لاعب ينضم لصفوف برشلونة يجب أن يصرّح بأن ليونيل ميسي هو أفضل لاعب في العالم.

والعكس صحيح في ريال مدريد، كان يجب أن يصرّح اللاعب بأن كريستيانو رونالدو هو الأفضل في العالم، حتى تأجَّج الصراع بين الثنائي بشكل واضح.

لكن ماذا سيقول نجوم الفريق الذي يجمع ميسي وكريستيانو؟ إلى أي صف سيميلون وكيف سيؤثر ذلك على غرف الملابس؟!

صراعات مشتركة

ميسي ورونالدو كلاهما يحب تسجيل ركلات الجزاء وتسديد الركلات الثابتة وأيضًا ارتداء شارة قيادة أي فريق يلعبان له.

فمن يا ترى سيقوم بكل تلك الأدوار لو تواجد الثنائي في الفريق ذاته معًا؟ وهل يؤجِّج ذلك صراعًا جديدًا بينهما؟