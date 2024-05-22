مرشح لخلافة توني كروس يحبط ريال مدريد

رفض لاعب خط وسط ليفربول ومنتخب الأرجنتين ألكسيس ماك اليستر الحديث عن التقارير التي ربطت مصيره الموسم المقبل بريال مدريد بطل الدوري الإسباني، والذي بدأ مساعيه للبحث عن بديل لنجمه المعتزل، نهاية الموسم الحالي، توني كروس.

وأشارت تقارير إخبارية إلى أن ريال مدريد، الذي تلقى مفاجأة غير متوقعة بإعلان النجم الألماني كروس (462 مباراة و28 هدفا في 10 سنوات مع الفريق الملكي) اعتزاله، بدأ في التخطيط لإيجاد بديل مقنع لرحيل كروس الذي سيخوض مبدئيا آخر مباراة مع الميرنغي أمام بروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم 1 يونيو المقبل.

ووفقا لما أوردته تقارير إنجليزية، فإن ألكسيس ماك الستر لاعب خط وسط ليفربول، رفض الرد على الأخبار المتداولة حول انتقال مرتقب لريال مدريد، قائلا: "أنا لا أتحدث عن الشائعات، أنا سعيد جدًّا في ليفربول".