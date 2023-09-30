"خطأ بشري كبير".. الاتحاد الإنجليزي يعترف بصحة هدف دياز الملغي في مباراة ليفربول وتوتنهام

اعترف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بصحة الهدف الذي أحرزه لويس دياز، نجم ليفربول، في شباك توتنهام، وتم إلغاؤه بعد ذلك بداعي التسلل، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، بالجولة السابعة للدوري الإنجليزي.

وقال الاتحاد الإنجليزي في تبريره للقرار، إن "إلغاء الهدف كان بسبب خطأ بشري كبير".

وقالت لجنة الحكام في بيان: "تعترف لجنة الحكام بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة توتنهام ضد ليفربول، إذ تم إلغاء هدف لويس دياز بداعي التسلل من قبل فريق حكام المباراة، لقد كان هذا قرارا خاطئا بشكل واضح وكان من المفترض أن يتم احتساب الهدف من خلال تدخل تقنية الفار، ولكن مع ذلك فشلت التقنية في التدخل".

وأضافت: "ستقوم لجنة الحكام بإجراء مراجعة كاملة للظروف التي أدت إلى هذا الخطأ البشري وستتواصل لجنة الحكام مع ليفربول مباشرة للـتوضيح والاعتذار عن الخطأ".