عضو اتحاد الكرة المصري: محمد صلاح يعتبر حسام حسن أسطورة

تحدث خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة وجود أزمات بين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

وترددت أنباء عن وجود أزمة بين صلاح والمدير الفني لمنتخب مصر؛ بسبب انتقادات سابقة وجهها له حسام حسن قبل توليه قيادة "الفراعنة"، قبل أن يتدخل وزير الشباب والرياضي المصري لتقريب وجهات النظر، وانضم صلاح لقيادة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.

وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي شيء نهائيًا بين صلاح وحسام حسن، الأمور كانت طبيعية بينهما في أول لقاء، يوجد أشخاص تضخم الأمور أكثر من حجمها، الذي يعرف صلاح عن قرب سيجده هو في قمة الاحترام والتواضع ويتمتع بحب الجماهير له، والتوأم لا يوجد خلاف عليهما، يريدان تحقيق إنجاز لمنتخب مصر".