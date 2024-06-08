عضو اتحاد الكرة المصري: محمد صلاح يعتبر حسام حسن أسطورة
تحدث خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حقيقة وجود أزمات بين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وحسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.
وترددت أنباء عن وجود أزمة بين صلاح والمدير الفني لمنتخب مصر؛ بسبب انتقادات سابقة وجهها له حسام حسن قبل توليه قيادة "الفراعنة"، قبل أن يتدخل وزير الشباب والرياضي المصري لتقريب وجهات النظر، وانضم صلاح لقيادة المنتخب في تصفيات كأس العالم 2026.
وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف، على أرضية استاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لمونديال 2026.
وقال الدرندلي في تصريحات تلفزيونية: "لم يحدث أي شيء نهائيًا بين صلاح وحسام حسن، الأمور كانت طبيعية بينهما في أول لقاء، يوجد أشخاص تضخم الأمور أكثر من حجمها، الذي يعرف صلاح عن قرب سيجده هو في قمة الاحترام والتواضع ويتمتع بحب الجماهير له، والتوأم لا يوجد خلاف عليهما، يريدان تحقيق إنجاز لمنتخب مصر".
وأضاف: "كان هناك حديث لمحمد صلاح أمام أشرف صبحي، وزير الرياضة، والتوأم حسام وإبراهيم، وقال إن حسام حسن قدوة للاعبي المنتخب، وإننا نثق فيه لأنه أسطورة وهذا الكلام لا يطلع من فراغ، ولو كانت هناك رواسب بالتأكيد لن يقول هكذا، وصالح له تاريخ ومستقبل، وحسام حسن أيضا صاحب تاريخ مميز والمنتخب يحتاجهما".
وتابع: "إمام عاشور جاهز لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات كأس العالم، ولا يعاني من أية إصابة.. وأطالب الجماهير بالمساندة والدعم وليس المشاهدة فقط".
وأردف: "منتخب مصر ظهر بشكل رائع فى الشوط الأول أمام بوركينا فاسو، وما حدث في الشوط الثاني عدم تناغم، كما أن الجهاز الفني طلب تأجيل السفر لمدة 24 ساعة بسبب سوء الإقامة في غينيا، وبالفعل الفريق قام بعمل الاستشفاء في مصر ولا نحتاج سوى تمرين واحد هناك".
وواصل منتخب مصر نتائجه المميزة في التصفيات بعدما فاز في الجولة الأولى على جيبوتي بنتيجة 6-0، وفي الجولة الثانية فاز على منتخب سيراليون بنتيجة 2-0، ليحصد الفراعنة 9 نقاط بعد أول 3 مواجهات في التصفيات.
ويتنافس 54 منتخبًا من قارة أفريقيا على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2026، وهي النسخة الأولى التي تقام بمشاركة 48 منتخبًا بدلا من 32.
وتم توزيع المنتخبات الأفريقية على 9 مجموعات تضم كل واحدة 6 منتخبات، ويلعب كل منتخب مواجهتي ذهاب وإياب مع باقي منافسيه في المجموعة، ما ينتج عنه 10 مباريات لكل منتخب.
ويتأهل متصدرو المجموعات مباشرة إلى نهائيات كأس العالم، في حين تشارك أفضل 4 منتخبات تحتل المركز الثاني بملحق فاصل يتأهل الفائز به إلى الملحق العالمي بين القارات.