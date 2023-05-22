كايل ووكر: مانشستر سيتي لا يزال يتطلع لحصد الثلاثية هذا الموسم
قال كايل ووكر قائد مانشستر سيتي، في مباراة، اليوم الأحد، أمام تشيلسي، إن فريقه سيستمتع بالاحتفال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للمرة الثالثة على التوالي، لكن تفكيره سيتحول سريعًا إلى استكمال الثلاثية.
وفاز سيتي 1-صفر على تشيلسي وسط أجواء احتفالية، حيث ضمن حصد اللقب قبل 24 ساعة عندما خسر آرسنال أمام نوتنجهام فورست.
وترك بيب غوارديولا مدرب سيتي لاعبين بارزين، مثل: إرلينغ هالاند، وجاك جريليش، وإيلكاي جندوجان، ورودري، وكيفن دي بروين، على مقاعد البدلاء، لكن الفريق واصل التألق وحقق فوزه 12 على التوالي.
وبحصد اللقب الخامس في 6 مواسم، سيتحول تركيز سيتي إلى الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.
وإذا حدث ذلك سيكرر سيتي إنجاز يونايتد الاستثنائي عندما فاز بالدوري، وكأس الاتحاد بدوري الأبطال في موسم 1998-1999.
وقال ووكر لشبكة "سكاي سبورتس" بعد دخول الآلاف من المشجعين إلى أرضية الملعب في استاد الاتحاد: "لا يزال أمامنا بعض الأسابيع، قبل أن يكون بوسعنا التوقف".
وأضاف: "يمكن الاطمئنان أن مهمتنا لم تنتهِ، ولدينا كأس الاتحاد الإنجليزي أمام غريمنا ثم دوري الأبطال، وسنحتفل، الليلة، ثم سنمضي قُدمًا وسنحاول كتابة التاريخ".
وتابع: "تحقيق الثلاثية سيمثل شيئًا رائعًا، لكن يتبقى الكثير من اللعب".
وردًا على سؤال حول النجاح في استكمال ثلث المهمة، قال جون ستونز مدافع سيتي: "نعم بنسبة 100 %".
وأضاف: "نحتاج إلى أن يحافظ الجميع على جاهزيته، حيث سنخوض نهائي الكأس، وهو نهائي استثنائي بالنسبة لي على الجانب الشخصي لأنني إنجليزي، وستكون المباراة أمام غريمنا التقليدي".
وتابع اللاعب الذي شغل مركز الوسط المدافع في بعض المباريات: "وبعد ذلك يمكننا التركيز بشكل كامل على نهائي دوري الأبطال".