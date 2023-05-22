كايل ووكر: مانشستر سيتي لا يزال يتطلع لحصد الثلاثية هذا الموسم

وفاز سيتي 1-صفر على تشيلسي وسط أجواء احتفالية، حيث ضمن حصد اللقب قبل 24 ساعة عندما خسر آرسنال أمام نوتنجهام فورست.

وترك بيب غوارديولا مدرب سيتي لاعبين بارزين، مثل: إرلينغ هالاند، وجاك جريليش، وإيلكاي جندوجان، ورودري، وكيفن دي بروين، على مقاعد البدلاء، لكن الفريق واصل التألق وحقق فوزه 12 على التوالي.

وبحصد اللقب الخامس في 6 مواسم، سيتحول تركيز سيتي إلى الفوز على مانشستر يونايتد في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم إنتر ميلان في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وإذا حدث ذلك سيكرر سيتي إنجاز يونايتد الاستثنائي عندما فاز بالدوري، وكأس الاتحاد بدوري الأبطال في موسم 1998-1999.