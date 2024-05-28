بيلينغهام ولامين يامال يحصدان جوائز الأفضل في الليغا (فيديو)

وتسلم اللاعب، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 21 في نهاية يوليو 2024، جائزة أفضل لاعب في الليغا، خلال وجوده في تدريبات ريال مدريد التحضيرية لمواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم السبت المقبل 1 يونيو.

وقال بيلينغهام عقب حصوله على الجائزة: "أنا آسف لأنني لم أستطع أن أكون معكم.. نحن نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن شكرًا للنادي وزملائي وكل من صوت لي".

ويعد بيلينغهام من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وسيكون أول لاعب إنجليزي يحصل عليها منذ حصول أوين على الجائزة في 2001.

ويستعد بيلينغهام لمواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي، يوم السبت المقبل، حيث يسعى ريال مدريد للفوز باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي بكونه أكثر الأندية الفائزة باللقب.

من ناحية أخرى، توج لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.

وقدم لامين يامال أداءً رائعًا مع برشلونة في ذلك الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع 8 في 37 مباراة في الدوري الإسباني.

وبلغت عدد مشاركات يامال مع برشلونة في الموسم، في مختلف المسابقات، 50 مباراة.