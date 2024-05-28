بيلينغهام ولامين يامال يحصدان جوائز الأفضل في الليغا (فيديو)
توج جود بيلينغهام، نجم ريال مدريد، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإسباني للموسم الحالي.
وتوج ريال مدريد بلقب الدوري للمرة الـ36 في تاريخه، حيث خسر مباراة واحدة، واعتلى جدول الترتيب بفارق 10 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.
ويتصدر بيلينغهام قائمة هدافي ريال مدريد في مشواره ببطولة الدوري، بتسجيله 19 هدفاً، إضافة إلى أربعة أهداف في دوري أبطال أوروبا قادت الفريق للتأهل للمباراة النهائية.
كما يعد لاعب الوسط أكثر اللاعبين صناعة للفرص تحت ضغط المنافسين في دوري أبطال أوروبا (19 فرصة)، منها 4 تمريرات حاسمة لزملائه انتهت بأهداف، وتوج 9 مرات بجائزة رجل المباراة.
وتسلم اللاعب، الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ 21 في نهاية يوليو 2024، جائزة أفضل لاعب في الليغا، خلال وجوده في تدريبات ريال مدريد التحضيرية لمواجهة دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامته على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، يوم السبت المقبل 1 يونيو.
وقال بيلينغهام عقب حصوله على الجائزة: "أنا آسف لأنني لم أستطع أن أكون معكم.. نحن نستعد لنهائي دوري أبطال أوروبا، لكن شكرًا للنادي وزملائي وكل من صوت لي".
ويعد بيلينغهام من أبرز المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية، وسيكون أول لاعب إنجليزي يحصل عليها منذ حصول أوين على الجائزة في 2001.
ويستعد بيلينغهام لمواجهة فريقه السابق بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي، يوم السبت المقبل، حيث يسعى ريال مدريد للفوز باللقب للمرة الـ15 في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي بكونه أكثر الأندية الفائزة باللقب.
من ناحية أخرى، توج لامين يامال، نجم برشلونة، بجائزة أفضل لاعب تحت 23 عامًا في الدوري الإسباني موسم 2023-2024.
وقدم لامين يامال أداءً رائعًا مع برشلونة في ذلك الموسم، حيث سجل 5 أهداف وصنع 8 في 37 مباراة في الدوري الإسباني.
وبلغت عدد مشاركات يامال مع برشلونة في الموسم، في مختلف المسابقات، 50 مباراة.
كما نال ميغيل سانشيز مدرب جيرونا جائزة أفضل مدرب في الليغا.