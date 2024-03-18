تقييم لاعبي برشلونة بعد اكتساح أتلتيكو مدريد

اكتسح برشلونة مضيفه أتلتيكو مدريد 3/0، الأحد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.

وارتقى برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 64 نقطة بفارق من 29 مباراة بفارق ثمان نقاط عن ريال مدريد المتصدر مع تبقي تسع جولات على النهاية.

وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد للمرة الخامسة بينهما، وكان آخر فوز للفريق المدريدي على النادي الكتالوني في أكتوبر 2021.