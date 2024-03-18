تقييم لاعبي برشلونة بعد اكتساح أتلتيكو مدريد
برشلونة اكتسح مضيفه أتلتيكو مدريد 3/0 وصعد للمركز الثاني.
اكتسح برشلونة مضيفه أتلتيكو مدريد 3/0، الأحد في الجولة الـ29 من الدوري الإسباني.
وارتقى برشلونة إلى المركز الثاني برصيد 64 نقطة بفارق من 29 مباراة بفارق ثمان نقاط عن ريال مدريد المتصدر مع تبقي تسع جولات على النهاية.
وحقق برشلونة الفوز على أتلتيكو مدريد للمرة الخامسة بينهما، وكان آخر فوز للفريق المدريدي على النادي الكتالوني في أكتوبر 2021.
وفيما يلي تقييم لاعبي برشلونة:
مارك آندري تير شتيغن: 7
جول كوندي: 8
رونالد أراوخو: 8
باو كوبارسي: 7.5
هيكتور فورت: 7
فيرمين لوبيز: 7.5
إيلكاي غوندوغان: 8.5
سيرجي روبرتو: 7
رافينيا: 7.5
روبرت ليفاندوفسكي: 9.5
جواو فيليكس: 7.5
لامين يامال: 6
أوريول روميو: 6.5
فيتور روكي: 7
وسيلعب برشلونة مع ضيفه لاس بالماس يوم 30 مارس قبل أن يحل ضيفا على باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا يوم 10 أبريل المقبل.