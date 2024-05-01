أنس جابر تودّع بطولة مدريد للتنس بخسارة مثيرة أمام الأمريكية كيز
خسرت التونسية المباراة بعد أن فازت بستة أشواط نظيفة في المجموعة الأولى
ودَّعت التونسية أنس جابر، اليوم، منافسات بطولة مدريد المفتوحة لتنس السيدات من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين لواحدة.
وفشلت أنس جابر المصنفة التاسعة في ترتيب لاعبات التنس المحترفات، في استغلال تقدمها بستة أشواط دون مقابل في المجموعة الأولى، عندما فرضت سيطرة تامة على المجموعة، وكسرت إرسال منافستها الأمريكية ماديسون كيز 3 مرات.
لكن اللاعبة المصنفة 20 على العالم، انتفضت عقب تلك الصدمة، وحسمت المجموعتين الثانية والثالثة بنتيجة (5 ـ 7) ثم (1 ـ 6) لتضمن التأهل للدور نصف النهائي.
وتواجه كيز في نصف النهائي البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة الأولى عالميًا، والتي تأهلت على حساب البرازيلية بياتريس حداد مايا بمجموعتين لواحدة تفاصيلها 4 / 6 و6/صفر و6/ 2.