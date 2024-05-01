أنس جابر تودّع بطولة مدريد للتنس بخسارة مثيرة أمام الأمريكية كيز

ودَّعت التونسية أنس جابر، اليوم، منافسات بطولة مدريد المفتوحة لتنس السيدات من دور الثمانية، بعد الخسارة أمام الأمريكية ماديسون كيز بمجموعتين لواحدة.

وفشلت أنس جابر المصنفة التاسعة في ترتيب لاعبات التنس المحترفات، في استغلال تقدمها بستة أشواط دون مقابل في المجموعة الأولى، عندما فرضت سيطرة تامة على المجموعة، وكسرت إرسال منافستها الأمريكية ماديسون كيز 3 مرات.