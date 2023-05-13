فهد بن نافل يرد على أنباء اتفاق نادي الهلال مع ميسي

رد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على ما تردد عن اتفاق الزعيم مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان.

وبعد فوز الهلال على الوحدة بضربات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سئل بن نافل عن ميسي فقال للصحفيين: "لا تسألوني عن ميسي".

وأمام إصرار الصحفيين الذين أرادوا الحصول على إجابة بشأن الاتفاق مع ميسي قال بن نافل: "لا تسألوني عن ميسي"، وأضاف: "إذا فيه شيء رسمي تجدونه في المركز الإعلامي للهلال".