فهد بن نافل يرد على أنباء اتفاق نادي الهلال مع ميسي
رد فهد بن نافل، رئيس نادي الهلال السعودي، على ما تردد عن اتفاق الزعيم مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم باريس سان جيرمان.
وبعد فوز الهلال على الوحدة بضربات الترجيح في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، سئل بن نافل عن ميسي فقال للصحفيين: "لا تسألوني عن ميسي".
وأمام إصرار الصحفيين الذين أرادوا الحصول على إجابة بشأن الاتفاق مع ميسي قال بن نافل: "لا تسألوني عن ميسي"، وأضاف: "إذا فيه شيء رسمي تجدونه في المركز الإعلامي للهلال".
وتتضارب التقارير حول اتفاق نادي الهلال مع ميسي الذي ينتهي عقده مع باريس سان جيرمان في 30 يونيو المقبل.
فقد سبق أن كشف البرنامج الإسباني الشهير "الشرينغيتو" أن ليونيل ميسي وافق على العرض الذي تلقاه من نادي الهلال، للانتقال إليه في الميركاتو المقبل.
ووفقًا لما ذكره البرنامج عبر الصحفي مارسيال لورنتي، فإن "ميسي وافق على عرض نادي الهلال، وسيلعب في السعودية الموسم المقبل، كما يتوقع أن يوافق سيرجيو بوسكيتس، نجم برشلونة، أيضًا على عرض سعودي لمدة عامين، أما جوردي ألبا، نجم برشلونة، الذي ارتبط اسمه بالانتقال للدوري السعودي أيضا، فسيرحل إذا وافق على إنهاء عقده مع البلوغرانا".
في حين نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو ما تردد عن اتفاق ميسي والهلال، وكتب عبر حسابه في موقع "تويتر": "ليونيل ميسي يريد الفوز بالدوري الفرنسي ليقيّم خياراته في نهاية الموسم. لا يوجد قرار الآن".
وأضاف الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي": "عرض الهلال 400 مليون يورو للموسم على الطاولة منذ أبريل، لكن لم يتم الاتفاق على شيء حتى الآن".
كما نشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية تقريرًا قالت فيه إن الهلال يريد الحصول على خدمات ميسي بالفعل، ويعمل على إقناع الأرجنتيني بعرض مذهل منذ شهور، ولكن النجم الفائز بكأس العالم لم يوقّع على أي عقود حتى الآن.
ونقلت الصحيفة الإسبانية عن مصادر لها داخل الهلال، أن ميسي لم يعطِ النادي السعودي موافقته النهائية، وبالتالي فإن تقارير توقيعه غير صحيحة، فهو لم يوقّع رسميًا أو حتى يعطِ موافقته الشفهية لارتداء قميص "الزعيم السعودي".