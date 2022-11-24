أهداف مباراة البرتغال وغانا (فيديو)

بهذا الهدف بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم، وجاءت أهداف رونالدو في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018، 2022).

وسجل عثمان بوكاري هدفا ثانيا لغانا من ضربة رأس في الدقيقة 89.

وكان منتخب البرتغال وغانا قد تواجها في نسخة 2014 وفاز رفاق رونالدو 2/1.