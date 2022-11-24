أهداف مباراة البرتغال وغانا (فيديو)
افتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو التسجيل لمنتخب بلاده أمام غانا في الجولة الأولى من المجموعة الثامنة في كأس العالم 2022، اليوم الخميس.
ومنح الحكم إسماعيل الفتح منتخب البرتغال ضربة جزاء بعد تدخل من محمد ساليسو على كريستيانو رونالدو.
ونجح رونالدو في تسجيل ضربة الجزاء في مرمى الحارس لورنس أتي-زيج في الدقيقة 65.
كما نجح أندريه أيو في تعديل الكفة في الدقيقة 73، وتقدم جواو فيليكس لمنتخب البرتغال في الدقيقة 78 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
ووقع البديل رفائيل لياو ثالث أهداف البرتغال في الدقيقة 80 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
والفوز سيمنح المنتخب الفائز صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بعد انتهاء مباراة أوروغواي وكوريا الجنوبية على التعادل السلبي.
بهذا الهدف بات رونالدو أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ من بطولة كأس العالم، وجاءت أهداف رونالدو في نسخ 2006، 2010، 2014، 2018، 2022).
وسجل عثمان بوكاري هدفا ثانيا لغانا من ضربة رأس في الدقيقة 89.
وكان منتخب البرتغال وغانا قد تواجها في نسخة 2014 وفاز رفاق رونالدو 2/1.
ورونالدو بلا ناد حاليا بعدما تم فسخ عقده بالتراضي مع مانشستر يونايتد.
وبحسب موقع "transfermarkt"، فإن رونالدو البالغ من العمر 37 عاما سجل 118 هدفا في 192 مباراة مع منتخب البرتغال الأول، ونال معه بطولة أمم أوروبا 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.