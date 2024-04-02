بسبب تزامنها مع عيد الفطر.. تأجيل مباريات الدوري التونسي

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم تأخير مباريات الجولة الرابعة من مجموعة الصراع على لقب الدوري الممتاز إلى يومي 13 و14 أبريل الجاري؛ بسبب عطلة عيد الفطر المبارك.

وفي وقت سابق، أعلنت الرابطة المحترفة لكرة القدم، المشرفة على تسيير الدوري، أن الجولة الرابعة ستُجرى على دفعتين يومي 10 و11 أبريل الجاري، لكن تزامنها مع عيد الفطر دفع الاتحاد إلى اتخاذ قرار تأخيرها يومين؛ إذ تدور في 13 و14 من الشهر الجاري.

وفي بيان نشره عبر صفحته على "فيسبوك"، أكد الاتحاد التونسي لكرة القدم أن الجولة الخامسة من مرحلة الصراع على اللقب ستُجرى يومي 27 و28 أبريل 2024، أما الجولة السادسة فستدور مبارياتها يومي 4 و5 مايو المقبل، فيما ستلعب الجولة السابعة أيام 10 و11 و12 من الشهر ذاته.

وبعد 3 جولات على انطلاق مرحلة الصراع على لقب الدوري الممتاز، يحتل الترجي التونسي صدارة جدول الترتيب برصيد 12 نقطة متقدما بست نقاط كاملة عن أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري وهما الفريقان اللذان يصطدمان وجها لوجه في الجولة الرابعة.

وتشهد الجولة ذاتها مباراة "كلاسيكو" بين النجم الساحلي، الثالث برصيد 5 نقاط والصفاقسي صاحب المركز الأخير برصيد 3 نقاط، كما يلتقي النادي الإفريقي صاحب المركز الثالث (5 نقاط) بالملعب التونسي (4 نقاط).

وحدد اتحاد كرة القدم المواعيد الخاصة بمنافسات دور الـ16 لمسابقة كأس تونس لموسم 2023ـ 2023، التي ستدور على 3 دفعات، في 20 و21 أبريل، و8 مايو 2024.