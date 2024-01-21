استئناف مباراة ميلان وأودينيزي إثر توقفها لتعرض ماينان لهتافات عنصرية
استأنف حكم مباراة ميلان وأودينيزي، التي تجمع الفريقين مساء السبت في الدوري الإيطالي لكرة القدم، المباراة؛ إثر توقفها لدقائق بعد تعرض مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، لهتافات عنصرية أجبرته على مغادرة الملعب.
ووفقا للتقارير، فإن ماينان أبدى استنكاره للهتافات العنصرية التي تعرض لها وأخبر حكم المباراة بذلك، ثم قرر مغادرة الملعب للعودة إلى غرفة تبديل الملابس، وقام زملاؤه في الفريق بدعمه وخرجوا أيضا.
وعاد اللاعب بعد ذلك لاستكمال اللقاء بعد توقف الهتافات المسيئة ضده.
وذهب جواو فيريرا مدافع أودينيزي لجماهير فريقه، وطالبهم بالتوقف عن السلوك العنصري تجاه ماينان.
ويتواجد فريق ميلان في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 42 نقطة، جمعها من الفوز في 13 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 38 هدفًا وتلقى 21، خلف فريقي إنتر ميلان ويوفنتوس على الترتيب.
وحقق فريق ميلان فوزًا مستحقًا على حساب نظيره روما بنتيجة 3-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "سان سيرو"، ضمن منافسات الجولة العشرين.