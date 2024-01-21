استئناف مباراة ميلان وأودينيزي إثر توقفها لتعرض ماينان لهتافات عنصرية

استأنف حكم مباراة ميلان وأودينيزي، التي تجمع الفريقين مساء السبت في الدوري الإيطالي لكرة القدم، المباراة؛ إثر توقفها لدقائق بعد تعرض مايك ماينان، حارس مرمى ميلان، لهتافات عنصرية أجبرته على مغادرة الملعب.

ووفقا للتقارير، فإن ماينان أبدى استنكاره للهتافات العنصرية التي تعرض لها وأخبر حكم المباراة بذلك، ثم قرر مغادرة الملعب للعودة إلى غرفة تبديل الملابس، وقام زملاؤه في الفريق بدعمه وخرجوا أيضا.

وعاد اللاعب بعد ذلك لاستكمال اللقاء بعد توقف الهتافات المسيئة ضده.

وذهب جواو فيريرا مدافع أودينيزي لجماهير فريقه، وطالبهم بالتوقف عن السلوك العنصري تجاه ماينان.