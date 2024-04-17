تحول في موقف مبابي من إنريكي بعد "الريمونتادا" أمام برشلونة

حقق باريس سان جيرمان الفرنسي فوزا عريضا ومستحقا على حساب برشلونة ليتأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أمسية مثيرة خرج فيها النجم كيليان مبابي واحدا من صانعي الريمونتادا التي قادها المدرب لويس إنريكي.

وهللت وسائل الإعلام الفرنسية لما اعتبرته إنجازا لافتا في ملعب كامب نو، بالعودة في المباراة رغم أن الفريق الكاتالوني كان متقدما (4 ـ 2) في مجموع مباراتي الذهاب والإياب حتى الدقيقة 40 من المباراة، مشيرة إلى أن رباعية الفريق الباريسي كانت سببا رئيسا في المصالحة بين مبابي ومدربه لويس إنريكي وعودة المياه إلى مجاريها بعد أسابيع طويلة من الفتور بينهما.

وذكر تقرير نشره موقع "آر آم سي سبورت" (RMC SPORT) أن مبابي الذي طغى الجليد على علاقته بلويس إنريكي بعد إعلان الانتقال إلى ريال مدريد، ارتمى لمعانقة مدربه بمجرد أن أعلن الحكم عن نهاية المباراة بتأهل البي أس جي (6 ـ 4) في مجموع الذهاب والإياب، لتكون تلك اللقطة العنوان الأبرز للمصالحة بين الرجلين، بحسب المصدرذاته.

وسجل مبابي ركلة جزاء وهدفا في الأنفاس الأخيرة من المباراة ليرفع رصيده إلى 8 أهداف في صدارة هدافي النسخة الحالية من دوري الأبطال.