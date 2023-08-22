ما لم يفعله بنزيما.. لقطات تظهر الدور القيادي لبيلينغهام داخل فريق ريال مدريد (فيديو)

أظهرت لقطات تلفزيونية خلال مباراة ألميريا وريال مدريد بالجولة الثانية من الدوري الإسباني الدور القيادي الذي يؤديه جودي بيلينغهام نجم ريال مدريد الجديد على الرغم من وصوله إلى النادي هذا الصيف فقط.

وانضم جودي بيلينغهام إلى ريال مدريد هذا الصيف قادما من بروسيا دورتموند في صفقة تخطت 100 مليون يورو.

ويقدم بيلينغهام مستويات فنية كبيرة منذ انضمامه إلى ريال مدريد، سواء في فترة الإعداد أو الجولتين الأولى والثانية من عمر الدوري الإسباني، حيث قاد الفريق إلى الفوز على أتلتيكو بلباو وألميريا.

وسجل بيلينغهام 3 أهداف وصنع هدفا خلال مباراتين رسميتين فقط مع ريال مدريد.