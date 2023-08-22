ما لم يفعله بنزيما.. لقطات تظهر الدور القيادي لبيلينغهام داخل فريق ريال مدريد (فيديو)
أظهرت لقطات تلفزيونية خلال مباراة ألميريا وريال مدريد بالجولة الثانية من الدوري الإسباني الدور القيادي الذي يؤديه جودي بيلينغهام نجم ريال مدريد الجديد على الرغم من وصوله إلى النادي هذا الصيف فقط.
وانضم جودي بيلينغهام إلى ريال مدريد هذا الصيف قادما من بروسيا دورتموند في صفقة تخطت 100 مليون يورو.
ويقدم بيلينغهام مستويات فنية كبيرة منذ انضمامه إلى ريال مدريد، سواء في فترة الإعداد أو الجولتين الأولى والثانية من عمر الدوري الإسباني، حيث قاد الفريق إلى الفوز على أتلتيكو بلباو وألميريا.
وسجل بيلينغهام 3 أهداف وصنع هدفا خلال مباراتين رسميتين فقط مع ريال مدريد.
ونشرت محطة DAZN لقطات تظهر تدخل بيلينغهام على الفور حينما لاحظ انفعال زميله فينيسيوس جونيور على الحكم ومطالبته بمنح لاعب ألميريا إنذارا.
وذهب بيلينغهام إلى فينيسيوس لتهدئته حيث طالبه باستعادة هدوئه قائلا له "رأسك رأسك".
وحينما سجل فينيسيوس جونيور الهدف الثالث لريال مدريد أمام ألميريا احتفل على طريقة جودي بيلينغهام، كما انخرطا في مجموعة من التعليقات الطريفة عبر الإنترنت بعد المباراة مباشرة.
وتلقى عدد كبير من نجوم ريال مدريد على رأسهم كريم بنزيما انتقادات الموسم الماضي بسبب عدم التدخل لتهدئة فينيسيوس جونيور وحمايته خلال أزمة مباراة ريال مدريد وفالنسيا الموسم الماضي إثر معاناة اللاعب من هتافات عنصرية ودخوله في مناقشات مع المنافسين وحكم المباراة.
وأكدت تقارير إسبانية وإنجليزية عديدة أن بيلينغهام بات يحظى بدور مهم داخل غرفة ملابس ريال مدريد كما انتقل الإعجاب باللاعب إلى جماهير النادي في إسبانيا أيضا.