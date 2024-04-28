باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الـ12

ويمكن أن ينهي باريس سان جيرمان الموسم بطلا لثلاثية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيلاقي بروسيا دورتموند.

والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في النهائي يوم 1 يونيو مع المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ.

كما تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا وسيلاقي ليون يوم 25 مايو المقبل.