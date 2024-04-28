باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي للمرة الـ12
حسم باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي للمرة الـ12، معززا رقمه القياسي اليوم الأحد بعد خسارة موناكو صاحب المركز الثاني 2/ 3 أمام أولمبيك ليون.
ويملك باريس سان جيرمان، الذي أهدر فرصة حسم اللقب، أمس السبت، بتعادله 3-3 مع لوهافر، 70 نقطة بفارق 12 نقطة عن موناكو قبل ثلاث مباريات على النهاية.
وخسر باريس سان جيرمان مرة واحدة وتعادل 10 مرات وفاز 20 مرة في 31 مباراة في الدوري الفرنسي.
ونال باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي ثماني مرات في آخر 10 مواسم.
ويمكن أن ينهي باريس سان جيرمان الموسم بطلا لثلاثية الدوري الفرنسي وكأس فرنسا ودوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وتأهل باريس سان جيرمان لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا وسيلاقي بروسيا دورتموند.
والمتأهل من هذه المواجهة سيلعب في النهائي يوم 1 يونيو مع المتأهل من مواجهة ريال مدريد وبايرن ميونخ.
كما تأهل باريس سان جيرمان لنهائي كأس فرنسا وسيلاقي ليون يوم 25 مايو المقبل.