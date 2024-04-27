الاتفاق تم.. فابرزيو رومانو يعلن اسم مدرب ليفربول الجديد
أعلن الصحفي الإيطالي فابرزيو رومانو اسم مدرب نادي ليفربول الجديد، الذي سيخلف الألماني يورغن كلوب في منصبه.
كلوب كان قد أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ليفربول، وأنه سيرحل عن آنفيلد نهاية الموسم الجاري.
وقال رومانو، الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، إن الهولندي آرني سلوت سيكون مدربًا جديدًا لليفربول ليحل محل يورغن كلوب في نهاية الموسم.
وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "تم إبرام اتفاقية التعويض بين نادي فاينورد الهولندي، وليفربول، إذ سيدفع الفريق الإنجليزي الشرط الجزائي في عقد آرني سلوت".
كما ذكرت صحيفة (إيه.دي) الهولندية أن فينوورد وليفربول أجريا محادثات إيجابية ويتبقى فقط حسم التفاصيل النهائية لانتقال سلوت لتدريب الفريق الإنجليزي.
وأضاف التقرير أن ليفربول يأمل في إتمام المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل.
وفاز ليفربول، الذي يحل ضيفا على وست هام يونايتد غدا السبت، مرة واحدة في آخر أربع مباريات بالدوري. وقال كلوب، الذي سيرحل عن منصبه نهاية الموسم، إنه مسؤول عن "الحالة المزاجية" لفريقه.
وكانت الهزيمة 2-صفر على ملعب إيفرتون في قمة مرسيسايد، يوم الأربعاء الماضي، ضربة قوية لآمال ليفربول في الفوز بالدوري، مع احتلاله المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن آرسنال المتصدر قبل أربع جولات من النهاية.
وحظي سلوت بإشادة واسعة بسبب أسلوبه المبتكر وكرة القدم الهجومية التي يقدمها مع فينوورد؛ إذ فاز بلقب الدوري في موسم 2022-2023، إضافة إلى كأس هولندا، يوم الأحد الماضي.
وفي موسمه الأول مع فينوورد، قاد أيضًا النادي المنتمي لمدينة روتردام إلى نهائي النسخة الأولى من دوري المؤتمر الأوروبي.