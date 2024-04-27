الاتفاق تم.. فابرزيو رومانو يعلن اسم مدرب ليفربول الجديد

كلوب كان قد أعلن أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع ليفربول، وأنه سيرحل عن آنفيلد نهاية الموسم الجاري.

وقال رومانو، الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، إن الهولندي آرني سلوت سيكون مدربًا جديدًا لليفربول ليحل محل يورغن كلوب في نهاية الموسم.

وأضاف، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بمنصة "إكس": "تم إبرام اتفاقية التعويض بين نادي فاينورد الهولندي، وليفربول، إذ سيدفع الفريق الإنجليزي الشرط الجزائي في عقد آرني سلوت".

كما ذكرت صحيفة (إيه.دي) الهولندية أن فينوورد وليفربول أجريا محادثات إيجابية ويتبقى فقط حسم التفاصيل النهائية لانتقال سلوت لتدريب الفريق الإنجليزي.

وأضاف التقرير أن ليفربول يأمل في إتمام المفاوضات مطلع الأسبوع المقبل.