منتخب البرتغال يهدد معسكر النصر السعودي
استقر مسؤولو نادي النصر السعودي على ملامح الإعداد للموسم الجديد 2024 – 2025 بعد محادثات مع المدرب البرتغالي لويس كاسترو.
وحددت إدارة النصر يوم 4 يوليو المقبل موعداً لمغادرة الفريق السعودي إلى البرتغال لخوض معسكر تدريبي في مدينة فارو البرتغالية استعداداً لخوض منافسات الموسم الجديد.
وجاء اختيار مكان المعسكر بناء على طلب لويس كاسترو، الذي أبدى رغبته في خوض معسكر تدريبي في البرتغال قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد.
وطلب كاسترو من إدارة النصر توفير 3 مباريات ودية لإعداد الفريق لخوض منافسات الموسم المقبل مع أندية برتغالية وإسبانية على هامش المعسكر.
ورغم تلبية أغلب مطالب المدرب البرتغالي من جانب إدارة النصر، فإن كاسترو يواجه صدمة منتظرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد وتهدد إعداده للفريق الأصفر.
وتتمثل هذه الصدمة في احتمالية غياب أبرز نجوم الفريق عن معسكر الإعداد، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق ونجمه الأبرز.
وحال تقدم منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى الأدوار النهائية سيكون رونالدو ومواطنه أوتافيو موتيرو خارج حسابات النصر في معسكر الإعداد للموسم الجديد.
ويعد غياب رونالدو المحتمل عن معسكر النصر ضربة قوية للمدرب كاسترو، الذي يأمل تكوين توليفة مناسبة لخوض منافسات الموسم المقبل وتوفير الانسجام بشكل أكبر بين رونالدو وعناصر الفريق الهجومية، وخاصة حال التعاقد مع لاعبين جدد في خط الهجوم.
ويواجه كاسترو الهاجس ذاته حال تقدم منتخب إسبانيا أو كرواتيا في يورو 2024 وهو ما يعني غياب الإسباني إيمريك لابورت ولاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.