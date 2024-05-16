منتخب البرتغال يهدد معسكر النصر السعودي

ورغم تلبية أغلب مطالب المدرب البرتغالي من جانب إدارة النصر، فإن كاسترو يواجه صدمة منتظرة قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد وتهدد إعداده للفريق الأصفر.

وتتمثل هذه الصدمة في احتمالية غياب أبرز نجوم الفريق عن معسكر الإعداد، وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف الفريق ونجمه الأبرز.

وحال تقدم منتخب البرتغال في بطولة كأس الأمم الأوروبية إلى الأدوار النهائية سيكون رونالدو ومواطنه أوتافيو موتيرو خارج حسابات النصر في معسكر الإعداد للموسم الجديد.

ويعد غياب رونالدو المحتمل عن معسكر النصر ضربة قوية للمدرب كاسترو، الذي يأمل تكوين توليفة مناسبة لخوض منافسات الموسم المقبل وتوفير الانسجام بشكل أكبر بين رونالدو وعناصر الفريق الهجومية، وخاصة حال التعاقد مع لاعبين جدد في خط الهجوم.

ويواجه كاسترو الهاجس ذاته حال تقدم منتخب إسبانيا أو كرواتيا في يورو 2024 وهو ما يعني غياب الإسباني إيمريك لابورت ولاعب الوسط الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.