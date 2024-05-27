مفاجأة.. بنزيما كان يرغب في الانتقال إلى هذا النادي السعودي
كشف محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب السعودي، عن مفاجأة بشأن رغبة الفرنسي كريم بنزيما في اللعب لناديه وليس الاتحاد.
وكانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية كشفت عن رغبة كريم بنزيما في الرحيل عن الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
ويرتبط النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عاماً بعقد مع الاتحاد السعودي حتى عام 2026.
وقال الناصر في تصريحات تلفزيونية: "كات توجد مخاطبات رسمية بالفعل لضم كريم بنزيما للشباب ولكن عدم انضمامه إلينا هو سؤال إجابته ليست عندنا، وأي لاعب عالمي يتمنى اللعب في الدوري السعودي وأرى لاعبين مثل كاراسكو يحبون التواجد معنا".
وأضاف: "كان هناك حديث عن نقل كاراسكو إلى الاتحاد، ومن طلبه وسيط، وليس نادي الاتحاد، كما كانت هناك رغبة مُلحّة من كريم بنزيما للانتقال إلى الشباب، وعندما طلبنا فوفانا من النصر، اشترط ضم متعب الحربي، رسالة الشباب واضحة أنه لن يتخلى عن ركائزه، ولماذا آخذ نجومًا من الشباب ولا أدعمه؟".
مورينيو
كما تحدث الناصر عن سر فشل التعاقد مع المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، موضحا "تم فتح مفاوضات مع مورينيو، ليكون جزءًا من المشروع، وفي تصريح سابق لرئيس اللجنة، تمت مكافأة الاتفاق على وجود جيرارد، ولذلك كنا مؤمنين بأن مورينيو سيكون إضافة للمشروع، ووافق بصورة مبدئية، ولكن أرسلنا للاستدامة المالية في الوزارة، وتم رفضها بعد فترة. عندما أختصر عليك الطريق وأجلب أسماءً عالمية، فمن أبسط حقوق النادي أن تسهل أموري، مورينيو كان متقبلًا القدوم في الشتوية، ولكن الصفقة توقفت ماليًا، وكنادٍ لم نستطع استقطابه دون دعم".
يذكر أن رئيس مجلس إدارة الشباب السعودي، محمد المنجم، قد ذكر سابقا أن بنزيما، كان يرغب بالفعل في الانضمام إلى "الليوث".
وقال المنجم، في تصريحات لقناة "ssc": "لم ندخل في مفاوضات مع كريم بنزيما، ولكن وصلتنا رغبة من مقربين له بأن لديه رغبة في الانضمام إلى نادي الشباب خلال الانتقالات الشتوية".