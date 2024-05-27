مفاجأة.. بنزيما كان يرغب في الانتقال إلى هذا النادي السعودي

كشف محمد الناصر، نائب رئيس نادي الشباب السعودي، عن مفاجأة بشأن رغبة الفرنسي كريم بنزيما في اللعب لناديه وليس الاتحاد.

وكانت صحيفة "ريليفو" الإسبانية كشفت عن رغبة كريم بنزيما في الرحيل عن الاتحاد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويرتبط النجم الفرنسي البالغ من العمر 36 عاماً بعقد مع الاتحاد السعودي حتى عام 2026.

وقال الناصر في تصريحات تلفزيونية: "كات توجد مخاطبات رسمية بالفعل لضم كريم بنزيما للشباب ولكن عدم انضمامه إلينا هو سؤال إجابته ليست عندنا، وأي لاعب عالمي يتمنى اللعب في الدوري السعودي وأرى لاعبين مثل كاراسكو يحبون التواجد معنا".